16 Kasım 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları

16 Kasım 2020 burç yorumları nasıl? Günlük burç yorumları haftanın ilk gününde yol gösteriyor. Yengeç burcu haftanın ilk gününe sinirli başlayacak, Akrep burcu ise ödemelerle ilgili sorunlar yaşayabilir. Balık burcu kariyerini gözden geçirebilir. Başak burcu ise akşam saatlerinde uyumlu enerji yakalayabilir. İşte 16 Kasım 2020 burç yorumları...



16 KASIM KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli görüşmelerin olabilir. Akşam saatlerinde sportif faaliyetler yapabilirsin.

16 KASIM BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Pazartesi günü ödemelerinle ilgili olarak harekete geçmen gerekebilir. Özel ilişkilerinde de gerginliklere dikkat etmelisin.

16 KASIM İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay pazartesi günü boyunca karşıt burcunda ilerliyor. Partnerin ile olan ilişkilerine gün boyunca dikkat etmelisin zira gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var.

16 KASIM YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ofis arkadaşlarına olan görüşmelerinde pazartesi günü sinirli bir tutumla olayları istemediğin boyutlara taşımaktan imtina etmelisin.

16 KASIM ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: İştahının yüksek olacağı gün boyunca diyetini uygulamakta zorlanabilirsin aynı zamanda bugün sinirsel gerginliklerin de söz konusu olabilir.

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Bugünkü burç yorumları 16 Kasım 2020