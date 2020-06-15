16 Haziran 2020 burç yorumları aşk hayatına dair fikir veriyor

16 Haziran 2020 burç yorumları maddi ve manevi birçok konuda fikir veriyor. Ay ile Jüpiter arasında bir kare açı olacak. Bu durum günlük burç yorumlarına nasıl yansıyacak? 16 Haziran Salı günü Boğa burcunun hayatındaki kadınlarla ilgili konular baskın hâle gelebilir. İkizler burcu bilinç dışı konularda çalışmalar yapabilir. Oğlak burcu aşk hayatında istikrar sağlamak istiyor. Ay, Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiyor. Günlük burç yorumları aşk hayatına dair ne söylüyor? İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 16 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova burcu yorumları...

16 HAZİRAN 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay bugün Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna saat 12.35’te geçiş yapacak. Bilhassa günün ikinci yarısında yemek içmek ve keyif almak istediğin şeylere bugün çok para harcayabilirsin

16 HAZİRAN 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugün bilhassa günün ikinci yarısında ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Sabah erken saatlerde hayatındaki kadınlarla ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Aynı zamanda aşırılıklara kaçabilirsin zira ay ile Jüpiter arasında bir kare açı olacak.

16 HAZİRAN 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Bugünlerde bilinç dışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Sabah saatlerinde sosyal ilişkilerin öne çıkıyor. İkili ilişkilerde destekleyici durumlar ve pozitif ilişkiler ön plana çıkacaktır.

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