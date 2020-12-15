16 Aralık 2020 burç yorumları! Yeni haberler şaşırtabilir
16 Aralık 2020 burç yorumları burç severler tarafından araştırılıyor. Günlük burç yorumları kimler için şansı ifade ediyor? Koç burcu güne gergin başlayabilir, aslan burcunu alacağı haberler mutlu edecek. İşte 16 Aralık 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu sizlerle...
Günlük burç yorumları 16 Aralık 2020 için gerginliklere ve yeni haberlere dikkat çekiyor. Çarşamba günü boğa burcu alacağı haberlere kızabilir, Oğlak burcu ise gergin bir gün geçirebilir. Ay'ın oğlak burcunda ilerlediği 16 Aralık Çarşamba günü yeni bir karar almamakta fayda var. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 16 Aralık 2020 burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay tüm gün zodyağın ciddi ve çalışmayı seven Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Saat 18.32 sonrasında Ay ile Mars arasındaki kare açının etkisiyle sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Çarşamba günü boyunca uzak yerlerdeki akrabalarınla ilgili konular önem kazanabilir. Akşam saatlerinde alacağın haberler seni kızdırabilir ve olaylara bakış açını değiştirecektir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Bugünlerde ödemelerin ile ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Akşam saatlerinde Ay’ın Mars ile olan zorlayıcı açısı sinirsel gerginliklere işaret ediyor.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Çarşamba günü Ay tüm karşıt burcun olan Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde içsel motivasyonun hayli yüksek olacaktır.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Ay ile Mars arasındaki karşıt açının etkisiyle sinirler gergin olabilir. Yabancılarla ilgili işlerinde alacağın haberler olumlu olacak. Olayları akışına bırakmalısın.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ne zamandır aklında olan konularınla ilgili olarak haberler alabilirsin. Bilhassa günün ilk yarısında bu etkilere daha aktif seyrediyor olacak.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
İşinle ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Günün ikinci yarısında iletişime ve ilişkilerine dikkat etmelisin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Gün boyunca yakın çevrenle ilgili konulara odaklanıyorsun. Akşam saatlerinde tartışmalara girmekten imtina etmelisin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Parasal konularda karşı tarafla anlaşmazlıklar içerisinde kalacağın durumlar olabilir. Akşam saatlerinde bir konuda atağa geçmeni gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Çarşamba günü akşam saatlerinde bir çok karşıt durumlar ve gergin olaylar içerisinde kalabilirsin. Önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Bilinçaltı konuların ve rüyaların bugünlerde önem kazanabilir. Çalışma arkadaşların ile aranda bir konuda hiç yoktan bir tartışma uzayabilir. Telefon görüşmelerine dikkat etmelisin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR
Sosyal çevrenden kişilerin önemli hale geleceği Çarşamba günü senden bir konuda yardım isteyen arkadaşların olabilir. Akşam saatlerinde iletişim konularında dikkatli olmalısın.