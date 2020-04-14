15 Nisan Yengeç burcu yorumu

15 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin zira Ay Güneş karesi etkinleşecek. Aşırı hassas davranabilirsin. Aynı zamanda şanslı bir gün. Şans oyunları oynayabilirsin.

İKİZLER BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Meraklı ve uyarılmaya açık olan İkizler, sıradanlık ona göre değildir, kolay sıkılır. Duyguları ile fazla derinleşmekten kaçınır. Samimiyeti, genç bakış açısı ve arkadaş canlısı olması onu çekici kılar. En son gelişmeleri ve trendleri takip etmeyi önemser ve sever. İkna yeteneğine sahip olan İkizler, eğlenceli ve çok esprilidir. Eğer sadece kendisini düşünüyorsa, konuları kolay çarpıtmaya eğilimlidir. Bu bakımdan dengesiz davranışlar gösterebilir. Kolayca karar değiştirebilir. Bu nedenle aynı zamanda hazırcevaptır. Çok yönlüdürler ve güçlü kişilik sahibidir.