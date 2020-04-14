15 Nisan Yengeç burcu yorumu
15 Nisan Yengeç burcu yorumları merak ediliyor. 22 Haziran-22 Temmuz tarihleri arasında doğan Yengeçleri 15 Nisan'da şanslı bir gün bekliyor.
15 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin zira Ay Güneş karesi etkinleşecek. Aşırı hassas davranabilirsin. Aynı zamanda şanslı bir gün. Şans oyunları oynayabilirsin.
İKİZLER BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Meraklı ve uyarılmaya açık olan İkizler, sıradanlık ona göre değildir, kolay sıkılır. Duyguları ile fazla derinleşmekten kaçınır. Samimiyeti, genç bakış açısı ve arkadaş canlısı olması onu çekici kılar. En son gelişmeleri ve trendleri takip etmeyi önemser ve sever. İkna yeteneğine sahip olan İkizler, eğlenceli ve çok esprilidir. Eğer sadece kendisini düşünüyorsa, konuları kolay çarpıtmaya eğilimlidir. Bu bakımdan dengesiz davranışlar gösterebilir. Kolayca karar değiştirebilir. Bu nedenle aynı zamanda hazırcevaptır. Çok yönlüdürler ve güçlü kişilik sahibidir.