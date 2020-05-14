15 Mayıs burç yorumları Hangi burçlar için fırsat dolu bir gün olacak?

15 Mayıs burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugünkü burç yorumları ne ifade ediyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koç burcu 15 Mayıs Cuma gününe endişeli bir şekilde başlayacak. Sabah saatlerinde Ay, burç değiştirerek Balık burcuna geçecek. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Yengeç burcu beklediği fırsatlarla buluşacak. Terazi burcu sağlık problemleriyle ilgilenmek durumunda kalacak. Yay burcu için kariyer fırsatlarının beklediği bir gün olacak. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı 15 Mayıs 2020 Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay cuma günü sabah 04.24’te Balık burcuna geçiyor olacak. Sebepsiz endişelerin söz konusu olabilir ancak içsel gücünün hayli yüksek olması kolaylıkla işlerinin üstesinden gelebilmeni sağlıyor olacak.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Cuma günü arkadaşların ve sosyal çevrenden insanlar senin için çok daha fazla öne çıkıyor olabilir. Sabah erken saatlerde destekleyici durumlarla karşılaşabilirsin. İçsel gücünün hayli yüksek olduğu bugünü lehine çevirmen iyi olacaktır.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Amaçlarını gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin artık. Arka planda dönen işlerle ilgili önemli üstünlükler elde edebilirsin. Akşam saatlerinde iletişime dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde yaratıcılığını aktif şekilde değerlendirebileceğin eğitim fırsatları ile karşılaşabilirsin. Sabah erken saatlerde beklediğin fırsatlarına karşına çıktığına şahit olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Cuma günü harcamalarını daha doğru şekilde yönetmelisin. Bu sabah büyük bir güç arzusunda olacaksın. Meditasyon yapmak sana iyi gelebilir. Akşam saatlerinde şaşırtıcı konular önüne gelebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde bir anlaşma imzalaman gerekiyorsa öncesinde dikkatle incelemelisin zira yanıltıcı durumlarla karşılaşabilirsin. Ay tam karşıt burcunda ilerliyorken ikili ilişkilerine dikkat çekiyor. Akşam ise iletişime dikkat etmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay cuma günü sabah boşluktan çıkıp 04.24’te Balık burcuna geçiş yapıyor olacak. Ayaklarınla ilgili olarak rahatsızlıkların olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin bugünlerde.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde hobilerine ve seni rahatlatacak aktivitelere yönelebilirsin. Aynı zamanda bugün içsel gücünün hayli yüksek olduğunu fark ediyor olacaksın. Beklemediğin kimselerden haberler alabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ev kazalarına dikkat etmelisin bugünlerde. Evinle ilgili konular önemli hale geliyor olacak. Kariyerinle ilgili olarak önemli gelişim fırsatlarının karşına çıktığına şahit olabilirsin bu aralar.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay’ın Balık burcuna geçtiği bugünlerde kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin. Güneş ve Plüton arasındaki üçgen açı içsel gücünü hayli yükseltecek güzel bir motivasyon kaynağı sunuyor olacak.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Harcamalarının hayli yüksek olduğu bugünlerde birikimlerini doğru bir şekilde değerlendirmelisin. Sıra dışı konular akşam saatlerinde önüne gelecek ve senin günlük rutinini bozabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sağlığınla ilgili konularda bugünlerde hassas davranabilirsin. Kendinden çok fazla ödün veriyor olman başkalarının seni suiistimal etmesine sebep olabilir. Sabah saatlerinde gerginliklerin olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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