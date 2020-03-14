15 Mart Burç yorumları! Balık burcuna iyi haber! Başak burcuna kötü haber!

15 Mart 2020 Pazar günü burç yorumları merak ediliyor. Aşk hayatınızda ne gibi değişimler yaşanacak, iş hayatınızda sizi neler bekliyor, sağlık konusunda sizi tehdit eden olaylar var mı? Bu soruların cevabı araştırılıyor. Ay hareketlerinin astrolojiye etkisiyle neler olacak? Balık burcunu iyi bir gün, Başak burcunu endişeli bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Coşkulu bir ruh hâli ile güne başlıyor olacaksın. Ay tüm gün Yay burcunda hareket ediyor olacak. Sabırsız bir tavır içerisinde hareket edebilirsin. Akşam saatlerine doğru unutkanlıklara dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Ortak paylaşımlarınız ile ilgili konularda eşinle birlikte cesur girişimler içerisinde bulunabilirsiniz. Atacağınız adımlarda gözden kaçan bir şeylerin olmamasına ve her şeyi iyi bir şekilde analiz ettiğinize dikkat etmelisiniz. Ay Neptün karesi kafa karışıklıkları verebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay tüm gün Yay burcunda hareket ediyor olacak. Eşine uyum sağlamanı gerektiren koşullar söz konusu olabilir. Enerjik tavırlarınla partnerinin de modunu yükseltiyorsun. Akşam yalan söyleyen bazı kişiler karşına çıkabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Gün içerisinde yapman gereken işler ile gezmek, dolaşmak isteyen enerjik tarafın arasında gidip geliyorsun. Unutkanlıkların söz konusu olabilir. Evcil hayvan besliyorsan onlarla ilgili bazı konular kafanı karıştırabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Çocuksu taraflarını rahatça ortaya koyabileceğin güzel bir gün içerisindesin. Ay Yay burcunda ve keyif alacağın aktivitelerle ilgili seni enerjik kılıyor. Aşk hayatında güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Fazla hayalci davranmamaya dikkat etmelisin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Ailenle ilgili konulara odaklanabilirsin bu pazar günü. Her ne kadar farklı düşünüyor olsan da onlara uyum sağlamak üzere hareket edeceksin. Akşam saatlerine doğru sağlık sebeplerinden ötürü endişelerin artabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Kardeşlerinin hayatlarında ya da yakın çevrende değişken durumlar söz konusu olabilir. Birlikte bir gezi düzenlediyseniz şimdi hevesle bu seyahate hazırlanabilirsin. Saat 22.51’de Ay ile Neptün arasındaki kare açı etkisiyle duygusal karmaşalar yaşamaya yatkın olabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay tüm gün boyunca sabırsız ve iyimser Yay burcunda hareket ediyor olacak. Bir şeyler alman gerekiyorsa bu konuda sabırsız davranabilir ve hemen aklındakileri elde etmek isteyebilirsin. Önemli kararlarında seni yanlış yönlendirebilecek güvenilmez kişilere karşı dikkatli olmanda fayda var.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR



Ay senin burcunda ilerliyor. Dolayısıyla hem ikili ilişkilerinde hem de çevrenle olan ilişkilerinde uyum sağlamakta zorlamayacaksın. Arkadaşlarınla birlikte olmak sana kendini iyi hissettirebilir. Bu gece etkin olacak Ay Neptün karesi yanlış anlaşılmalara açık durumlar yaratabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR



Her ne kadar resmi bir tavır takınıyor olsan da arka planda iyimser enerjiler altındasın. Samimi tavırların etrafındakilerle olan ilişkilerini uyumlu kılıyor. Yalan söyleyen ve seni kandırmaya çalışan insanlar 15 Mart akşamı senin etrafında olabilir. Onlarla olan ilişkilerinde dikkatli olmalısın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR



Sosyal çevrenden kişilerle ve samimi olduğun arkadaşlarınla bir araya gelebilir güzel bir gün geçirebilirsin. Birlikte bir seyahat planlamak için de harekete geçebilirsin. İki kişinin arasında tarafsız kalacağın ve zorlanabileceğin durumlar akşam saatlerinde meydana gelebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR



Uyumlu ve iyimser tarafını göstermek isteyeceğin bir gündesin. Ne zamandır beklediğin bir evlilik teklifi varsa partnerinden böyle bir teklif gelebilir. Ancak henüz çok iyi tanımadığın ve sana güven vermeyen bir ilişkin de bu tarz durumlar söz konusu olursa aldatılmalara karşı dikkatli olmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

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