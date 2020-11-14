15 Kasım 2020 burç yorumları: Akrep burcundaki yeni ay burçları mutlu edecek

Günlük burç yorumları Akrep burcundaki yeni ayın etkisiyle yeniliklere dikkat çekiyor. 15 Kasım 2020 burç yorumları parasal kazanımlara, aşka ve ailevi destekleri ön plana çıkarıyor. Pazar günü Terazi burcu parasal yönden, Akrep burcunu ailevi destekler mutlu edecek. Yengeç burcu için aşk zamanı. Balık burcu ise yüksek eğitime başlayabilir. İşte en güncel yorumlarla 15 Kasım koç, boğa, akrep, ikizler, aslan, başak, kova, balık ve oğlak burcu yorumu...



15 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 15 Kasım Pazar günü Ay saat 08.07’de Akrep burcunun 23 derecesinde önemli bir yeni ay var. Hisseli kazanımların, başkasından elde ettiğin gelirin ile ilgili konularda yenilikler hayatında meydana gelebilir.

15 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugün gerçekleşecek Akrep yeni ayı ikili ilişkilerinde önemli gelişmeleri de beraberinde getiriyor olacak. Uzun soluklu bir ilişkin varsa bu ay ilişkini ciddi boyutlara taşıyabilirsin.

15 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: 15 Kasım tarihindeki yeni ay çalışma alanların ve günlük rutin işlerinle alakalı olarak hayatında önemli gelişmeleri tetikliyor olacak. Ne zamandır çalışma ortamında yenilikler yapmayı düşünüyorsan ihtiyaç duyduğun finansal desteği bulabilirsin.

15 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Akrep burcunda bugün saat 08.07’de bir yeni ay meydana gelecek. Çocuklar ve aşk hayatını etkileyecek olan yeni ay sürecinde bir arkadaşından destek görebilirsin.

15 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: 15 Kasım tarihli yeniay ile birlikte yeni bir alabilir, evini satmayı planlıyorsan olumlu geri dönüşler yaşayabilirsin. Aynı zamanda çalışanlarından da destekler görüyorsun.

15 KASIM BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Akrep yeniayı kısa seyahatlerinle ilgili konularında seni etkiliyor olacak. Yeni bir araç satın almayı düşünüyorsan çocuklarının da yardımıyla amacına ulaşabilirsin.

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