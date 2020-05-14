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  3. 15 dakikada hazırlanan supangle tarifi Supanglenin püf noktası nedir?

15 dakikada hazırlanan supangle tarifi Supanglenin püf noktası nedir?

15 dakikada hazırlanan supangle tarifi Supanglenin püf noktası nedir"

Supangle tarifi nasıl yapılır merak ediliyor. İftara yemeğiniz hazır ve kolay bir tatlı arıyorsanız supangle tam size göre bir tarif olacaktır. Yapması 15 dakika olan supangle malzemeleri arasında süt, un, kakao, şeker, vanilin ve yağ yer alıyor. İşte evde bulunan malzemelerle 15 dakikada hazırlayabileceğiniz supangle tarifi…

İftara supangle tarifi merak ediliyor. Evde bulunan malzemelerle hazırlanan supangle yapılışı oldukça basit bir tatlıdır. Supangle Fransızcada sup anlamına gelmektedir. Herkes tarafından sevilen bir tatlı olan supangleyi yapmak sadece 15 dakika sürüyor. Birçok kişinin çocukluğunda yaptığı ilk tatlılar arasında da yer alıyor. İşte iftara saatler kala evde bulunan malzemelerle 15 dakikada hazırlayabileceğiniz kolay supangle tarifi…

SUPANGLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı kakao

1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker

1 çorba kaşığı tereyağı veya margarin

1 paket vanilya

SUPANGLE TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle bir tencerede süt, kakao, toz şeker ve unu çırpın. Karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar ocağın üstünden almayın. Kıvamı almasının ardından tencereyi ocaktan alarak vanilyayı ve margarini ekleyin, karıştırın. Hazırlamış olduğunuz supangleyi kâselere paylaştırıp buzdolabında soğutun. Afiyet olsun…

SUPANGLE SERVİS ÖNERİSİ

Soğuyan supanglenin üzerine vişne, çilek, fıstık, Hindistan cevizi, damla çikolata, fındık veya ceviz serperek servis edebilirsiniz.

SUPANGLE PÜF NOKTASI

Her tatlıda olduğu gibi supanglede de malzemelerin güzel bir şekilde karışması önemlidir. Tereyağı veya margarini ocaktan aldıktan sonra ekleyin.


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