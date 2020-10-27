15 dakikada havuçlu kek tarifi! Havuçlu kekin püf noktası

Havuçlu kek nasıl yapılır? Havuçlu kek tarifi nasıl? gibi soruların cevabı çay saati tarifi arayanlar tarafından merak ediliyor. Havuçlu kek malzemeleri arasında havuç, yumurta, süt, un ve tarçın yer alıyor. İşte havuçlu kekin püf noktası ve malzemeleri...



ÇİKOLATALI HAVUÇLU KEK TARİFİ MALZEMELER



1 su bardağı şeker

3 yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 adet orta boy havuç

2,5 su bardağı un



İsteğe göre 1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 yemek kaşığı tarçın (silme)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı damla çikolata

HAVUÇLU KEK TARİFİ YAPILIŞI



Havuçlu kek tarifinde ceviz ve tarçını isteğe göre kullanabilirsiniz. Fakat tarçın ve havuç birlikte kullanıldığında daha lezzetli oluyor.

Havuçlu cevizli kek için öncelikle havuçları yıkayın ve rendeleyin. Suyunu ayırın.

Derin bir kapta yumurta ve şeker mikser ile köpük köpük olana kadar iyice çırpın. Süt ve sıvı yağı da ilave ederek karıştırmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenir. Kıvamına göre un miktarını ayarlayın. Son olarak havuç, tarçın, ceviz ve damla çikolataları da ekledikten sonra karıştırın.

Kek kalıbınızı margarinle iyice yağlayın. Ardından karışımı kalıba dökün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırınınıza göre pişirin. Havuçlu kek hazır. Afiyet olsun.

HAVUÇLU KEKİN PÜF NOKTASI



Keki fırına sürdükten sonra ilk yarım saat fırının kapağını açmayın. Kürdanla piştiğini kontrol ettikten sonra soğumaya bırakın. Soğumadan çıkarırsanız parçalanabilir. Kekin üzerini pudra şekeriyle ya da çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz.