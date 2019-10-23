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  3. 14 yıl sonra gelen nikah: Rafael Nadal ve Maria Perello evlendi!

14 yıl sonra gelen nikah: Rafael Nadal ve Maria Perello evlendi!

14 yıl sonra gelen nikah: Rafael Nadal ve Maria Perello evlendi!

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Rafael Nadal'ın evlilik haberi sevenlerini hem mutlu edip hem şaşırttı. Nadal'ın nişanlısı ile ilişkisi 14 yıl sürmüştü. 14 yıl sonra gelen evlilik Rafael Nadal'ın takipçilerini oldukça şaşırttı.

14 yıldır birlikte olan ikili, İspanya’nın Mallorca şehrinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne, aralarında eski İspanya Kralı Juan Carlos’un da bulunduğu spor ve sanat camiasından yaklaşık 350 davetli katıldı. Rafael Nadal ve çocukluk aşkı Perello, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

İSPANYA KRALI CARLOS DA KATILDI

Düğüne, aralarında eski İspanya Kralı Juan Carlos'un da bulunduğu spor ve sanat camiasından yaklaşık 350 davetlinin katıldığı öğrenildi.

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