14 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumları araştırılıyor. Burç yorumlarında bugün sizi neler bekliyor? Ay bu gece 03:37'de boşluktan çıkıp Akrep burcuna geçti. AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi günlük burç yorumlarında bu olayın hangi burcu nasıl etkileyeceğini detaylı bir şekilde ele aldı. Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde sizlerle.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Bu gece Ay Mars açısının etkileşimiyle birlikte aktif ve enerjik açılar senin açından hayli aktif olacak. Sonrasında Ay gizemli ve sezgisel Akrep burcuna geçiyor olacak. Partnerinin arkandan gizlice bir işler karıştırdığını düşünüyorsan bu gece adeta bir dedektif gibi iz sürebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Ay bu gece saat 03:37'de karşıt burcun olan Akrep burcuna geçti. Partnerinle ilgili konulara çok fazla odaklanabilirsin bugünlerde. Bugün aynı zamanda sevgililer günü olduğundan onunla birlikte farklı bir şeyler yapmak da isteyebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bu gece oturup elindeki işlerin hepsini tamamlamaya çalışabilirsin. Gökyüzündeki açılar ihtiyaç duyduğun enerjiyi sana sağlayacak. Aynı zamanda bir araştırma işi ilgileniyorsan Ay Akrep burcunda olduğundan araştırmacı tarafında kuvvetli olacaktır.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bugün duygu yüklü bir gün geçirebilirsin. Hassas yapın nedeniyle ve daha çok aşk ilişkilerine odaklanman duygusal yoğunluğunu arttırıyor. Özellikle aşk hayatında ya hep ya hiç diyeceğin durumlar söz konusu olabilir. Fazla tepkisel davranabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün sıcak ve sevecen tavırların partnerinle arandaki tüm buzların erimesine neden oluyor. Büyük bir sürpriz yapıp aldığın hediyeyle de onu mest edebilirsin. Ne de olsa cömertlik denince akla ilk gelen sensin. Sevgililer gününde de elbette en dikkat çekici hediyeyi sen alacaksındır.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Fiziksel anlamda enerjin bu gece hayli güçlü. Sabaha kadar uyumakta güçlük çekebilir, film izleyebilir ya da sonunu merak ettiğin bir kitabı elinden düşürmeyebilirsin. Yakın çevrene karşı baskıcı tavırlar içerisinde olmamaya özen göstermelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Parasal konularda fazla baskıcı ve kontrolcü bir tutum içerisine girebilirsin bugün. Özellikle çocuklarınla aranda bu nedenle çıkacak bir tartışma gereksiz yere çok fazla büyüyebilir. Bugün sıra dışı konular ilgini çekecek olabilir. Özellikle bilimsel konularda belgesel izlemekten keyif alabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay bu gece 03:37'de boşluktan çıkıp Akrep burcuna geçti. Gizemli, sezgisel, dedektiflik yanın daha artacaktır. Yönetici gezegenin Mars fiziksel anlamda aktif bir yapı verebilir sana. Sürekli bir şeylerle meşgul olmak isteyebilirsin. Gayretli ve hevesli bir şekilde yeni bir işe girişebilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Bugün içten içe aklını birtakım şüpheler kurcalayabilir. Hayatındaki kişinin veya eskide kalmış bir partnerinin şu anda neler yaptığını çok merak edebilirsin. Onların hayatlarındaki sırları araştırmak için tüm gününü harcayabilirsin. Aynı zamanda evde tek başına kalmak hoşuna gidiyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsin bu sabah. Birlikte farklı bir şeyler yapmak hoşunuza gidebilir. Esnek çalışma saatleri konusunda hemfikir olabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaş çevrenden birisine karşı bugün farklı bir ilgi duymaya başlayabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

İşinde ilgili konularda çok gayretli bir çalışma içerisinde olacak olabilirsin. Bir araştırma işi ile ilgileniyorsan eğer işinde enerjik ve hedefe yönelik şekilde ilerlemen için hayli uygun enerjiler var. Duygusal konularda ise bağımsız olmaktan hoşlanabilirsin.

Balık burçları ve yükselen Balıklar

Yurtdışı ile ilgili konularda harekete geçmeni gerektireceğin durumlar söz konusu olabilir bugün. Sevgilinden yeni ayrılmış bir Balıksan eğer, bugün her yerin aşk teması içinde olması seni etkilese de duygusal anlamda kendini hayli güçlü hissediyor olacaksın.

Astrolog Ceylin Çelebi

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