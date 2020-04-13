14 Nisan burç yorumları! Hangi burç yorumlarında iyi haberler var?

Kendi burç tarihlerini bilenler hemen 14 Nisan günlük burç yorumlarına bakıyor. Bugünkü günlük burç yorumlarında neler var? Başak burcunu fedakârlık yapacağı bir gün, Kova burcunu sağlık problemleriyle ilgileneceği bir gün, İkizler burcunu ekonomik sorunlar bekliyor. 14 Nisan 2020'de Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç burcu, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay Oğlak burcunda kariyer konularında sorumluluk duygusu ile hareket etmemiz için bir fırsat tanıyor. Ay son dördün fazında haliyle olayları yeniden değerlendirmemiz için uygun bir güne işaret ediyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

14 Nisan Salı günü otorite figürleri ile çatışmamaya özen göstermeliyiz. Güneş Plüton kare açısı baskıcı durumlarla karşılaşmamıza sebep olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ödemelerimiz ile ilgili temkinli olmanız gerekebilir. Motivasyonunuzun hayli yüksek olduğu Salı günü kendinizi daha faydalı olacağınız işlere yönlendirmenizde fayda var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Maneviyatın ve hayal gücün yüksek. Haliyle sanatsal işlere yönelmek sana iyi gelecek olabilir. Etrafındaki birtakım insanların kişisel anlamda patlamalarına şahit olabilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Kendi bildiğini okumakta ısrarcı olacağın bir gündesin. Bazı konularda kendini fazla haklı görüyor olman çevrenle aranda uyuşmazlıklara yol açabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Duygusal açıdan hassas olabilirsin. Fedakârlık göstermen gereken durumlar olsa da insanların seni kullanmasına izin vermemelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Despot tavırda davranan kimseler canını sıkabilir. Onlara karşı nasıl davranacağını kestiremiyor olabilirsin. Karamsarlıktan uzak durmalısın.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Güneş Plüton karesi çevrendeki insanlara karşı fazla baskıcı davranmana sebep olabilir veya sen istemediğin halde birilerinden baskı görecek olabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Duygusal açıdan ve sezgisel yönden hayli yüksek enerjiye sahip olduğun bir gündesin. Yaratıcılığını ortaya koyabilmen için uygun koşullar var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay son dördün fazında ilerliyorken yeniden harekete geçmen açısından motivasyonun yüksek. Aşırı hırslı bir tavırda davranmamaya özen göstermelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Temkinli olman gereken durumlar var. Diş, kemikler veya dizlerinle ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Baskıcı insanlara karşı dikkatli olmalısın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Ay Neptün uyumlu açısı bugün sezgilerini arttırabilir. Kreatif şeylerle uğraşan biri isen salı gününü olumlu anlamda değerlendirebilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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