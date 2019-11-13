14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Perşembe günü A101'e neler geliyor?

14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. A101 düzenlediği kampanyalar ile sık sık adından söz ettiriyor. Bu hafta da büyük ilgi görecek ürünler mevcut. 14 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, Lisanslı Pipetli Bardak 5,95 TL'den, Opal Kase 3,50 TL'den, Çocuk Panduf Çeşitleri 17,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte katalogdaki fırsat ürünleri..