14 Kasım 2020 burç yorumları! Beklenmedik gelişmeler huzuru bozabilir

14 Kasım 2020 burç yorumları nasıl? Günlük burç yorumları sağlık, iş ve para konularında yol gösteriyor. Cumartesi günü burçlarda ortak paylaşımlarla ilgili konular ön plana çıkıyor. Oğlak burcu arkadaşlarından şaşırtıcı bir haber alabilir, Başak ve Terazi burcu beklenmedik gelişmelerle ilgilenebilir. İşte 14 Kasım 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve boğa burcu yorumları...



14 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 14 Kasım Cumartesi günü Ay tüm gün Akrep burcunda ilerliyor olacak. Ortak paylaşımların ile ilgili konular öne çıkıyor. Gün boyunca zihinsel gerginliklerin söz konusu olabilir.

14 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ay tam karşıt burcun olan Akrep'te ilerliyorken ikili ilişkilerinde sıra dışı konular söz konusu olabilir. Etrafındaki kişilerden güzel destekler alabilirsin.

14 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Sağılığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Bilhassa günün ikinci yarısında baş ağrıları yaşayabilirsin. Mars bugün ileri hareketine dönüyor olacak.

14 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Aşk hayatında sabah saatlerinde tartışmalar baş gösterebilir. Olayları sakinlikle karşılaman iyi olacaktır. Baban ya da otorite figürün kişilerden önemli destekler görebilirsin.

14 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Evinle ilgili konular gün içinde öne çıkıyor olacak. Akşam saatlerine doğru çok istediğin bir şeyin olduğuna şahit olup çok sevinebilirsin.

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14 Kasım Cumartesi günü burçları neler bekliyor?