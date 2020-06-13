Hangi burçlara sevdiğinden sürpriz var? 14 Haziran 2020 burç yorumları!

14 Haziran 2020 burç yorumları astrolojiyle ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Özellikle yaz tatilinin başlaması ve normalleşme sürecine adım atılmasıyla moraller yerine geldi. Peki, günlük burç yorumları bu süreçle alakalı ne ifade ediyor? Ay, Koç burcuna geçiş yapıyor. 14 Haziran Boğa burcunu kadınlarla ilgili gelişmeler, İkizler burcunu güzel bir gün bekliyor. Mücadele dolu bir pazar gününün beklediği Yengeç burcuna öğleden sonra bir kadından sürpriz gelebilir. Terazi burcu ise sevdiği kadından alacağı bir teklifle mutlu olacağı bir gün geçirecek. Seyahatten aşka, ailevi konulardan iş hayatına kadar yer verdiğimiz günlük burç yorumlarını haberimizin devamından takip edebilirsiniz. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 14 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları...

14 HAZİRAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 14 Haziran 2020 Pazar günü saat 0.03 civarında Ay senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sağlığınla ilgili yaşadığın hassasiyetler seni öfkelendirebilir. Günün ikinci yarısında daha sakin enerjiler senin adına söz konusu olacaktır.

14 HAZİRAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Sabah saatlerinde güzel enerjiler var. Pozitif duygular seni sarabilir. Öğleden sonra etrafındaki kadınlarla iyi ilişkiler içerisinde olacak olabilirsin. Akşam saatlerinde ruhsal çalışmalar yapmak isteyebilirsin.

14 HAZİRAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Koç burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin. İkili ilişkilerin adına güzel bir gün.

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14 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçları seyahat bekliyor?