13 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumları haberimizde!

Günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 13 Şubat 2020 burç yorumlarında sizi neler bekliyor? Ay perşembe de karşıt burcun olan Terazi burcunda ilerleyecek. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumları haberimizde sizlerle.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay bugün de karşıt burcun olan Terazi burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde partnerinle aranda olayları fazla abartmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle birtakım huzursuzluklar meydana gelebilir. Ancak akşam üstüne doğru bir adım sen bir adım o atacak ve bir orta yolda buluşacaksınız.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Çalışma ortamında huzurlu olmak senin için çok önemli. Kavgacı insanların varlığından inanılmaz rahatsız olabilirsin bugün hatta o kişilere kafanı çok fazla takabilirsin. Belki de onlarla bu durumu paylaşmalısın. Sağlığına dikkat etmelisin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Aşk hayatındaki bazı sürtüşmeler bugünlerde önem kazanıyor olabilir. Aranızda kim haklı kim haksız gibi bir tartışma nedeniyle birbirinize aşırı reaksiyon gösterebilirsiniz. Bu durumun gün boyunca devam etmesi sinirlerinizi yıpratabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Değişken enerjiler altında olabilirsin bugün. Partnerine karşı bugün aşkını da nefretini de abartma eğiliminde olabilirsin. Tepkilerini kontrol etmeye çalışma da fayda var. Ailenden uzakta yaşayan bir Yengeç isen akşam üstüne doğru onları araman veya yakınlarındaysalar yanlarına gitmen ihtiyaç duyduğun pozitif enerjiyi sana verecek.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün şehirler arası bir yolculuk yapman gerekebilir. Hem yakın çevrende hem de partnerinle olan ilişkinde uyum yaratma çabası içerisindesin. Akşam saatlerine doğru bir türlü bitmek bilmeyen işlerin nedeniyle evin ve işin arasında sıkışıp kaldığını hissedebilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Bugün estetik ve güzellik ile ilgili bakımına para harcayabilirsin ya da bu alanlardaki yeteneklerinden para kazanma ihtimalin var. Yalnız başına kalıp hobilerine vakit ayırmak, kendine vakit ayırmak sana iyi gelecektir. Çocuklarına karşı fazla önyargılı davranmamaya özen göstermelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Terazi burcundaki Ay estetik görünüşünle ilgileneceğini gösteriyor. Özellikle bugün saç bakımı yaptırırsan sonucundan memnun kalabilirsin. Ailenden bir kişinin sana üstten konuşması ve fazla emrivaki yapması canını sıkabilir. Akşam saatlerinde bu durum özel hayatınla ilgili fazla sınırlamalar getirmeleri ile beraber iyiden iyiye seni kızdırıyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Günün ilk yarısında uzlaşmacı tavırlar içerisinde olsan da saat 17:20'de Ay ile Plüton arasındaki kare açının etkisiyle ilişkilerinde yıkıcı tutumlar sergilemen ve duygusal anlamda zorlanmalar yaşaman mümkün gözüküyor. Bazı konuları gereğinden fazla takıntı haline getirebilir, partnerinin önüne olur olmadık hep aynı konuları sunabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Kendinden daha çok toplumla ilgili konulara yönelebilirsin. Yardım vakıflarına para yardımında bulunmak hatta bunu cömertçe yapmak isteyeceksin. Aynı zamanda bugün parasal konularda şartları zorlayabilirsin. Bununla ilgili olarak hakkın olanı almak üzere harekete geçiyorsun.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Bugün görünüşüne özen gösteriyorsun. Bulunduğun yerde başkaları tarafından beğenilmek ve diğer insanlarla iyi ilişkiler içinde olmak hoşuna gidiyor. Ancak farkında olmadan insanlara fazla baskıcı davranabilirsin bugün. Kendi dediklerinin yapılması konusunda takıntı derecesine varırcasına diretebilirsin. Buna dikkat etmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Terazi burcundaki Ay bugün hukuksal süreçlerini ön plana çıkartıyor. Arabuluculuk ile ilgili bir iş yapıyorsan bugün daha da fazla diplomatik davranma gerekliliğin ön planda olabilir. Sorumluluklarını yerine getirmek adına hayli yoğun bir şekilde çalışıyor olabilirsin. Ancak bu durum akşam saatlerinde seni hem yorgun hem de depresif bir ruh hali içerisine sokabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Yönetici gezegenin Jüpiter'in Ay ile kare açısı yemek yeme konusunda aşırılık göstermene sebep olabilir. Aynı zamanda gereğinden fazla cömert bir tavır takınman parasal konularda seni günün sonunda zorlayabilir. Akşam saatlerinde duygusal açıdan zorlanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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