13 Mayıs burç yorumları Hangi burçları sıra dışı konular bekliyor?

Hayata yönelik her konu hakkında fikir veren 13 Mayıs burç yorumları merak edilen konular arasında yer alıyor. Ay’ın burç yorumlarına etkisi nasıl olacak? Bugünkü burç yorumlarını neler bekliyor? 13 Mayıs’ta İkizler burcu sıra dışı bir haber alabilir, Yengeç burcu parasal konularda sorun yaşayabilir. Oğlak burcu ise teknoloji konusunda önemli işlere imza atabilir. Koç burcu için sürpriz bir gün olabilir. Detaylarıyla yükselen burçlarına göre hazırladığımız 13 Mayıs burç yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte 13 Mayıs Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

13 Mayıs Çarşamba günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Arkadaşlarına yardımcı olman gereken durumlar meydana gelebilir Sabah saatlerinde sürpriz gelişmeler olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Çarşamba günü işinle ilgili konular daha fazla öne çıkıyor olacak. Aynı zamanda gün içinde özgürlüğüne aşırı düşkün olacak ve kimsenin seni kısıtlamasına müsaade etmeyeceksin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Çarşamba günü uzak akrabalarınla ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Sıra dışı haberler alabilirsin. Gerginliklerden uzak durmanda fayda var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor. Hiç beklemediğin ödemelerinin arka arkaya gelmesi seni gerginleştirebilir. Parasal konularda zorlanabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay karşıt burcunda ilerliyorken sözleşmelerinle ilgili birtakım konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Temkinli davranman gereken durumlar var.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

13 Mayıs Çarşamba çalışma koşullarını rahatlatacak orijinal fikirler bulabilirsin. Aniden meydana gelecek durumlar seni gerginleştirebilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca sportif aktivitelere vakit ayırmak sana iyi gelecek olabilir. Çocuklarınla olan konuşmaların neticesinde onların okul hayatları ile alakalı önemli kararlar alabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca aile içerisinde bağımsızlığını korumak önemli hale geliyor. Ailen ile ilgili bir sırra bugünlerde vakıf olabilirsin. Yönetici gezegenin Mars bugün Balık burcuna geçiş yapıyor.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay Kova burcunda ilerliyorken iletişim konularında orijinal fikirlerin var. Bir kitap yazmayı düşünüyorsan çarşamba günü öğleden sonra başlaman için çok uygun olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay’ın Kova burcunda ilerlediği çarşamba günü sahip olduğun yeteneklerinle sıra dışı şeyler yapabilirsin. Bilhassa teknoloji konularında önemli atılımlar yapabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sağlığına önem verdiğin bir gündesin zira Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Aynı zamanda özgürlüğüne aşırı düşkün olacak ve kimsenin seni kısıtlamasına müsaade etmeyeceksin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Zorlandığın konularda arkadaşlarınla olan ilişkilerine yönelebilirsin. Mars gezegeni çarşamba sabahı saat 07.17’de senin burcuna geçiyor. Hayatına daha fazla aksiyon katabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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