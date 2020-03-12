13 Mart burç yorumları! Başak burcu için harekete geçme zamanı!

13 Mart Cuma burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. 13 Mart Cuma günü Başak burcu için harekete geçme zamanı, Akrep burcu için önemli bir gün. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay tüm gün Akrep burcundaki ilerlemesine devam edecek. Kredilerin veya vergilerin ile ilgili konuları bizzat kendin oturup çalışmanda ve incelemende fayda var. Akşam saatlerine doğru enerjin yükseliyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Yönetici gezegenin Venüs'ün Ay ile olan karşıt açısı nedeniyle gün boyunca ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde ise partnerinin yerine kendini koyabileceğin ve empati yapabileceğin güzel açılar devrede olacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay küçülen Ay fazında ilerliyor. Dolayısıyla bu ana kadar yaptıklarını patronlarına sunmanın zamanı geldi. Kendine olan güvenin hayli yüksek ve yapmak istediklerinden kolay vazgeçmiyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Çocuklarınla ilgili konular ön planda. Onlarla arandaki hassasiyetler bugün daha da fazla artabilir. Konuşman gereken konuları akşam saatlerini alman uzlaşmacı açıların devreye girmesiyle çok daha kolay geçecektir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Evin ile ilgili konularda birtakım değişimler içerisine girmek isteyebilirsin. Duygusal açıdan kolay etki altında kalıyorsun. Gayretli çalışmaların meyvesini verebilir. Zira Ay bugün küçülen Ay fazında ilerliyor.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Yakın çevrendeki kişilerin sırlarını araştırmak üzere harekete geçebilirsin. Duygusal açıdan hassas bir günündesin. Akşam saatlerinde sportif aktivitelere yönelmek sana iyi gelebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Parasal konular ile ilgili durumlarının ön planda olacağı bugün aynı zamanda ilişkilerinde partnerinin ihtiyaçlarına karşı duyarsız kalman aranızda birtakım sorunları gündeme getirebilir. Akşam sanatsal yaratıcılığını ortaya çıkartabileceğin aktivitelerde bulunabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kendini güçlü hissedeceğin ve yapman gerekenler için önemli adımlar atacağın bir gündesin. Kendinle ilgili önemli ve cesur kararlar alabilirsin. Akşam saatlerinde çok daha dinamik bir enerjide olacaksın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Sezgilerinin hayli güçlü olduğu bugün kontrol edemeyeceğin durumların söz konusu olması nedeniyle zorlanabilirsin. Yarın yeni bir şeyler satın alman doğru olmayacaktır zira Ay Venüs karşıtlığı zevksizlik verebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Küçülen Ay fazında ilerleyen Ay faydalı olman ve şu ana kadar yapmış olduklarını karşı tarafa sunman için adeta bir fırsat niteliğinde. Akşam saatlerinde cesaret ve harekete geçirici açılar var. Sportif aktivitelerle ilgilenmen için gerekli enerjiyi sana sağlıyor olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

İşinle ilgili konularda bugün birtakım araştırmalar içerisine girmen söz konusu olabilir. Etrafındaki her şeye hâkim olma isteğin yüksek olacaktır. Çalışanlarına abartılı tepkiler vermemeye özen göstermelisin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Duygusal ilişkilerinde aşırı toleranslı olman zaman zaman suiistimal edilmene sebep oluyor olabilir. Saat 18.53'te etkinleşecek olan Ay ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisiyle maneviyatın ve sanatsal yaratıcılığın artıyor olacak.

Astrolog Ceylin Çelebi

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