13 Kasım 2020 burç yorumları sağlık ve para için ne söylüyor?

13 Kasım 2020 burç yorumları para, aşk ve sağlık için ne söylüyor? Günlük burç yorumlarında Ay Akrep burcuna geçecek. Akrep burcu eğitimle ilgili değişikliklere gidebilir, Terazi burcu akşam saatlerinde parasal konularla ilgilenebilir. Kova burcu ise hastanelerle ilgili zor bir süreçten geçiyor. Astrolog Ceylin Çelebi güncel burç yorumlarını yükselenleriyle birlikte kaleme aldı. İşte 13 Kasım 2020 burç yorumları...



13 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 13 Kasım Cuma günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bugün günün ikinci yarısında maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.

13 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ay’ın karşıt burcuna geçeceği akşam saatlerinde ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Jüpiter ve Plüton bugün kavuşum açısı yapacak. Yurtdışı ile finansal ilişkilerine daha fazla önem göstermen gereken bir döneme giriyorsun.

13 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Zorlayıcı ve dönüştürücü enerjilerin yoğun olduğu bugün kendi başına kalmanda yarar var.

13 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Gün boyunca yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin. Jüpiter Plüton kavuşumu eşinle ilişkilerine önem göstermen gereken bir döneme girdiğine işaret ediyor.

13 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler gün ortasında birtakım planlarını bozabilir.

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Haftanın son günü burçları neler bekliyor? 13 Kasım burç yorumları