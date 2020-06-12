13 Haziran 2020 burç yorumları kafanızdaki soru işaretlerini kaldıracak! Günlük burç yorumları

13 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Ay, son dördün fazında ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarında birtakım konuları netleştiriyor. Boğa burcu maneviyat dolu bir sabaha uyanacak. 13 Haziran Cumartesi günü Başak burcunu şanslı bir gün, Aslan burcunu parasal konular bekliyor. Kafası karışık olanlar, aşk hayatı ile ilgili soru işareti olanlar ve iş hayatında beklenti içinde düşünenler burç yorumlarına bakmadan edemiyor. Hem kendi burcunuza hem de yükseleninize göre burç yorumlarını sizler için hazırladık. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 13 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

13 HAZİRAN 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili tehlikeli durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın. Aynı zamanda Ay Son dördün fazında ilerliyor. Dolayısıyla bu konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.



13 HAZİRAN 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Arkadaşlarınla birlikte organizasyonlarda bulunabileceğin günlerdesin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak gözüküyor. Günün ilk ışıklarıyla beraber maneviyatının hayli yüksek olduğu bir zaman dilimindesin.

13 HAZİRAN 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Hedeflerinle ilgili konularda fedakârlık göstermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek olacak olabilir. Saat 15:45 sonrasında Ay boşlukta olacak.

13 HAZİRAN 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay’ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken içsel gücün hayli yüksek. Öğle saatlerinde kafana koyduğun konularla alakalı şartlarını zorluyor olacaksın.