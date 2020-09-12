13 Eylül Pazar burç yorumları nasıl? Burçları neler bekliyor?

13 Eylül Pazar burç yorumları nasıl? sorusunun cevabı merak ediliyor. Günlük burç yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aslan burcuna geçen Ay, burçları farklı şekillerde etkiliyor. Yengeç burcu sağlık problemleri yaşayabilir, Oğlak burcu ailesiyle tartışma içine girebilir. Balık burcu ise öğleden sonra dinlenmeye ihtiyaç duyabilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 13 Eylül Pazar burç yorumları...



KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Ay 13 Eylül Pazar günü Yengeç burcundan ayrılıp saat 18.32’de Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. İçgüdülerine güvenmen gereken bir gündesin. Bugün kabına sığmakta zorlanabilirsin. Ay saat 15.05 ile 18.32 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Günün ilk yarısında enerjiler kolay değil.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Bu sabah birtakım kısıtlanmalara maruz kalman moral bozucu olabilir.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN

13 Eylül 2020 burç yorumları burada! Günlük burç yorumları