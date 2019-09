13 Eylül 2019 günlük burç yorumunuz ne söylüyor?

13 Eylül 2019 günlük burç yorumları takip ediliyor. Astrolojiye yakından ilgi duyan vatandaşlar burçlarının günlük onlara verdiği mesajı okumak istiyor. Sağlık, aşk, para gibi konularda ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak ediliyor. 13 Eylül 2019'da burçların verdiği mesajı haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURCU (21 MART – 20 NİSAN)

Bugün, çevre için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir ağaç dikebilir, mahallenizi temizleyebilir veya plastik poşet kullanmayı bırakabilirsiniz. Dünyayı daha iyi bir yere yönlendirmek mi istiyorsunuz? Elbette, ama bu sefer gerçek bir adım atmayı unutmayın! Bir amaca hizmet etmek her zaman insan psikolojisinde olumlu yönlendirmesi olan bir durumdur.

BOĞA BURCU (21 NİSAN – 21 MAYIS)

Bugün kolay ve kaygısız günlerden biri olmayabilir. Bir süre zihinsel ıstırap içerisinde kalabilirsiniz. Hissedeceğiniz, fark edeceğiniz zihinsel baskı, kendi yapımınıza aittir! Temel bakış açınızda köklü değişiklikler yapmazsanız, zihinsel gerilimlerin günlük bir mesele haline gelmesi olasıdır. Bir şeylerle yüzleşip kabul etmelisiniz. Daha gerçekçi olmaya çalışın. Yoga ve meditasyonun yardımcı olacağından emin olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU (22 MAYIS – 21 HAZİRAN)

Günlük rutininize bir mola vermeniz muhtemeldir. Pillerinizi şarj etmek için bir zevk gezisi planlayabilirsiniz. Bugün de etrafınızdaki bireylerin övgülerini kazanmak sizin için gayet doğal olacaktır. Birini seviyorsanız, bugün harekete geçebilirsiniz. Akşam sevdiğiniz insana uyum sağlamak için kendinizi fazlaca çaba harcarken bulabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bugün hem iş hem de eğlence için sıradan bir gün olabilir. Ancak, bugün bir etkinliğe veya yarışmaya katılmayı planlıyorsanız, elbette kendinize güvenmelisiniz. Pratikte, sizinle rekabet edebilecek kimse olmayacaktır. Bu öz güvenle başarmanız çok muhtemeldir. Diğer cephelerde, önemli iniş çıkışlar olmadan, her şeyin normal düzeyde seyredeceği bir gün sizi bekliyor olabilir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ – 23 AĞUSTOS)

24 saatinize acı tatlı birçok durumu sığdırabileceğiniz, hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir! Yoğun bir sabaha ve daha da çılgın bir öğleden sonraya hazır mısınız? Kısaca, teneffüs bugün senin için bir lüks olabilir. Bir taraftan acıyı hissediyorsanız, diğer taraftan tatlı ile yıpranmış sinirlerinizi onarabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte harika bir zaman geçirmeniz, iştahınızı memnun edecek şahane bir akşam yemeği ve duygusal bir akşama hazırlıklı olun.

BAŞAK BURCU (24 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

İnsanların yaptığı şeyleri takdir edip onlara daha fazla başarı elde etmeleri için ilham verme konusunda, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz. Düşünme gücünü geliştirin ve söylenen her şeyi ciddiye almaya devam edin. Basitçe başkalarını eleştirmek sadece insanın kendine zarar verecektir. Mümkün olduğunca seviyeli olun ve hedeflerinize doğru oynamaya devam edin.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL – 23 EKİM)

Büyük hedeflerinizde, bir şekilde sizi en çok rahatsız eden küçük şeyler oluyor! Bugünlerde rahatsızlık durumunu en aza indirgenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Fakat bunun ruhunuzu hafifletmesine izin vermeyin, çünkü bugün aynı zamanda yeni fikirlere açık olacağınız bir gün olabilir. Bugün işlerin sizin tarafınızdan yürütülmesine olanak sağlayın ve eşit bir denge kurun. İşte harika sonuçların size koşarak gelmesi için denklem budur.

AKREP BURCU (24 EKİM – 22 KASIM)

Bugün maceracı ruhunuzu ortaya koyamaya hazır mısınız? Büyük küçük, çalışan çalışmayan, her akrep kendi parkurunu oluşturabilir. Ayrıca iş alanında, iş adamlarının büyük kazançlar sağlayacak planlar yapacağı bir gün olabilir. Mükemmel iletişiminiz ve inandırıcı gücünüzle bugün tam bir şov yapabilirsiniz. Bugün özellikle patronlarınızı etkilemek için kaçınılmaz fırsatlar yakalayabilirsiniz.

YAY BURCU (23 KASIM – 21 ARALIK)

Bugün her zamanki gibi açık ve net olacaksınız! Hayat arkadaşınızın söyleyeceği her şey için iyi bir kulaksınız! Değer verdiğiniz an itibari ile önceliğiniz olan insanlar oldukça şanslılar. Bu durum onları özel hissettirecektir. İş yerinde sabırlı olun ve işinizi incelikle yapın. Yakın zamanda çalışmalarınızın düzene gireceğine tanıklık edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK – 20 OCAK)

İşler zorlaşırken zihinsel dengeyi kaybetmek an meselesidir ancak size hedefinize ulaşmak için sabrınızın ön plana geçmesine izin verirseniz, her şey yolunda gidebilir. Anlaşmazlıklar işlerinize tahmininizden daha çok zarar verebilir, bu sebeple iş yerinde kimseyle laf dalaşına bile girmemenizi öneririz. Kişisel olarak, eşinize açılacak ve sizin için ne kadar önemli olduğunu hissetmesini sağlayacaksınız.

KOVA BURCU (21 OCAK – 18 ŞUBAT)

Yüklenmek üzere olan çalışmanıza tam istikamet devam ediyorsunuz! Ancak, bugün iş yığınını tamamlamanın zorluğunu da üstlenebilirsiniz. İş yerinizdeki masanızı düzenlemek, karışıklığı ortadan kaldırmak ve hatta oda temizliği yapmak gibi ön çalışmalarınız olabilir. Yaşamınıza netlik getirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Muhtemelen düşüncelerinizin de net olmasına çok az kaldı!

BALIK BURCU (19 ŞUBAT – 20 MART)

İçsel yetenekleriniz, rekabetçi meslektaşlarınız ve destekleyici patronlarınız, bugünden itibaren sizi işyerinde büyük zirvelere taşıyabilir. Zaten siz küçük zaferlerin insanı değilsiniz, kendinize her zaman büyük hedefler koyarsınız. Bugün de doğru adımlarla hedefinize yaklaşacağınız bir gün olacaktır. Bugün, sizden oldukça yüksek bir puan alabilir.