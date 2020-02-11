12 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Burç yorumları yoğun ilgi görüyor. 12 Şubat burç yorumları araştırılıyor. Küçülen Ay fazında ilerleyen Ay çarşamba günü Terazi burcuna geçiyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Bu gece saat 02:37'de Ay karşıt burcun olan Terazi burcuna geçti. Partnerinle arandaki soğuk buzları eritmek için uygun bir yerleşim gibi görünse de Ay ile Venüs arasındaki karşıt açı aranızda zıtlaşmaları tetikleyebilir. Ay yavaş yavaş yeniay fazına doğru giderken bugün küçülen fazında kendini gösterecek. Elindekileri sunmak ve faydalı olmak adına pozitif enerjiler var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Küçülen Ay fazında ilerleyen Ay çarşamba günü Terazi burcuna geçiyor. Sağlığınla ilgili konular hassaslaşabilir. Kendini çok yormamaya özen göstermelisin. Özel ilişkilerinde bugün aşırı hassas davranabilirsin. Evcil hayvanların varsa periyodik bakımlarını yaptırabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Çocuklarınla ilişkilerinde pozitif bir ruh hali içerisindesin. Aradaki dengeyi iyi bir şekilde koruduğunu düşünüyorsun. Bekar bir İkizler isen hoşlandığın kişi tarafından reddedilmemek adına aklındaki soruları yöneltmekten kaçınabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bugün Ay uzlaşmacı ve uyumlu Terazi burcunda. Bilhassa aile ve yuvanla ilgili konularda bugün huzur sağlamak, uyumlu bir ortam yaratmak senin açından önemli olacak. Belki bugün yemeğe misafir de davet edebilirsin.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Dengeli bir iletişim için de olmak, yakın çevrenle aranda sıcak bağlar kurmak isteyebilirsin bugün. Neticede Ay Terazi de ve barışçıl olmak önemli. Aynı zamanda bugün fazla uzak yerlere olmasa da biraz hava değişiminden faydalanmak için kısa bir seyahat planlayabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Kendine, kişisel bakımına biraz vakit ve nakit harcamak istiyorsan bugün uygun değil. Zira Terazi'nin yöneticisi olan Venüs ile Ay'ın karşıt açısı zevksiz olabileceğini gösteriyor. Bugün yaptırdığını yarın beğenmeyebilirsin. Parasal konularda risk almak için de uygun bir gün sayılmaz.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Partnerinle aranda ihtiyaç duyduğun işbirliğini ve uzlaşmayı sağlamak istesen de bugün pek başarılı olamayabilirsin. Konuların üstüne gitmemende fayda var. Venüs ile Ay'ın zorlayıcı açıları bugün ilişkilerde dengeyi sağlamayı zorlaştırıyor.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Bugün uyanmakta zorluk çekebilirsin. Kendini aşırı yoruyor olman fiziksel anlamda seni yıpratıyor olabilir. Zihinsel olarak da hayli yorulmuş olabilirsin. Yoga ve benzeri meditasyonlar sana iyi gelebilir. İçsel huzuru bugün yakalamak istesen de aşırı duyarlı bir duygu durumu içerisinde olman seni arzu ettiğin rahatlamaya ulaştırmayabilir. Belki de seni fazla hırpalayan insanları hayatından çıkartmalısın.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Bugün yürüttüğün projelerini birlikte iş yaptığın insanlara sunman için tam zamanı zira Ay Küçülen fazında. Belki de bugün projen kabul edilir ve karşı tarafla uzlaşırsınız. Bunun hem parasal hem de statü açısından da güzel getirileri olacaktır.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Küçülen Ay fazında ilerleyen Ay artık tamamladığın işleri üst ve amirlerine sunmanın zamanının geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda bugün geleceğine ilişkin konulara da odaklanabilirsin. Özellikle parasal konular ön planda olacaktır. Patronundan bir zam talebinde bulunmak istiyorsan bugün öğleden sonra konuşmak için uygun olabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Çevrenin kolay etkisinde kalabileceğin bir ruh halinde olabilirsin. İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini çok fazla önemsiyor olabilirsin. Bugün eşinin ailesinden bir kadınla aranda ufak bir anlaşmazlık yaşanabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ödemelerin çok üst üste gelmiş olabilir. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışmak seni yoruyor. Boşanmış bir Terazi isen bugün nafaka konusuyla ilgili eski eşinle bir görüşme yapman gerekebilir. Her ne kadar uzlaşma amaçlı bu görüşmeyi başlatacak olsan mutabakat sağlamanız hayli zor olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com