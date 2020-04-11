12 Nisan burç yorumları! 12 Nisan'da Aslan burcunu aşk konuları bekliyor!

12 Nisan burç yorumları merak ediliyor. Koronavirüs salgını ile mücadele edilirken dikkatini dağıtmak isteyenler 12 Nisan 2020 günlük burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 12 Nisan’da Boğa burcunu önemli bir gün, Akrep burcunu parasal konular ve Aslan burcunu aşk konuları bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 12 Nisan’da özgürlüğü seven Koç burcundayken evde kalmak seni bunaltabilir. Partnerinle aranda tartışmaların yaşanmaması adına sorunları konuşmak adına öğleden sonrayı beklemende fayda var.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Düşüncelerini gerçekleştirmen adına önemli bir gün olabilir. Aklına takılan konularda birtakım kararlar alma yoluna gidebilirsin. Saat 14.46 sonrasında Ay boşlukta seyredecek dolayısıyla keyif alacağın şeylere vakit ayırabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Karşıt burcun İkizlerde ilerleyen Ay ikili ilişkilerinde birtakım yeni olaylara girişeceğini gösteriyor. Kafa karışıklığı yaşıyor olduğun konularda olayları akışına bırakmayı deneyebilirsin. Olaylara yapıcı yaklaşıyorsun.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde kafa karışıklıkların olabilir. Olaylara aşırı hassas yaklaşabilirsin. Duygusal konularda partnerinle uyum sağlamak istiyorsan öğleden sonrasını değerlendirmen de fayda var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Aşk hayatında hareketli olacağın, güzel enerjilerin seni saracağı etkiler var. 12 Nisan’da aşkının bir teklifi duygusal açıdan hassasiyetin artabilir. Belki biraz kararsızlıklarda yaşayabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Pazar günü fazla detaycı ve dikkatli olabilirsin. Olayları ince eleyip sıkı dokuman seni hız olarak yavaşlatıyor aslında bir yandan. Daha pratik olmanda yarar var.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Zorlu olaylar karşısında soğukkanlı davranabilirsin. Karşındaki kişinin de faydasını göz ardı etmeden olayları değerlendirdiğinde kazanan sen olacaksın. Saat 14.46 sonrasında Ay boşlukta.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Parasal konulardaki girişimlerin tam zamanında yerini bulacak ve buna şaşıracak olabilirsin. İletişim ile ilgili konularda birtakım eğitimler almayı planlayabilirsin. Bu konulara yöneliyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay senin burcunda olacak ancak saat 14.46 sonrasında boşluğa girecek. Bilhassa günün ikinci yarısında ikili ilişkilerinde dengeli ve huzurlu olacağın durumlar var.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Yaptığın her şeyi mükemmel yapmaya çalışabilir, her şeyi ince eleyip sıkı dokuyabilirsin. Öğleden sonra birtakım sorumluluklar alman gerekebilir. Yapıcı adımlar atıyorsun

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Çevrenden alacağın haberler seni şüphelendirebilir. Olaylara temkinli yaklaşıyorsun. İradenin güçlü olacağı bugün bırakman gereken alışkanlıkların varsa bunlar adına değerlendirebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Değişken enerjiler altındasın. Günün ikinci yarısında ikili ilişkilerin adına daha uyumlu ve yapıcı olacağın durumlar var. Saat 14.46'dan sonra Ay boşluğa giriyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

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