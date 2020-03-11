12 Mart burç yorumları! Sağlık konularında sizi neler bekliyor?

Yarın burcum ne diyor? 12 Mart 2020 Perşembe günü burç yorumları merak ediliyor. Aşk hayatınızda ne gibi değişimler yaşanacak, iş hayatınızda sizi neler bekliyor, sağlık konusunda sizi tehdit eden olaylar var mı? Bu soruların cevabı araştırılıyor. Ay hareketlerinin astrolojiye etkisiyle yarın neler olacak? Koç burcunu duygusal bir gün, Aslan burcunu uykusuz bir gün, Yay burcunu zor bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin yazdığı koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Yarın Ay Plüton karesinin etkinleşmesi nedeniyle zorlu bir gün olabilir. Gün boyunca duygusal açıdan karmaşalar yaşayabilirsin. Ödemelerin ile ilgili öğleden sonra kontrolü eline alman gereken durumlar söz konusu olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Yarını daha çok kendi başına geçirmen ve sana iyi gelecek faaliyetlerle geçirmen iyi olabilir. Öğle saatlerinde Ay karşıt burcun olan Akrep burcuna geçiyor. Eşine karşı fazla kontrolcü davranabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde yönetici gezegenin Merkür'ün Ay ile olan üçgen açısı kendini iyi ifade etmen konusunda sana olanak sağlıyor olacak. Akşam ise etrafında gelişecek olan olaylar nedeniyle ruh hâlinde değişkenlikler olabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sınırlandırılmalara maruz kalabileceğin yarın patron veya amirinle zorluklar yaşayabilirsin. Saat 12:28'de Ay Akrep burcuna geçiyor olacak. Partnerini fazla denetliyor olmaz aranızda sıkıntılar yaratabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Yarın sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin zira gece yarısı Ay'ın Plüton ile olan zorlayıcı açısından ötürü uyumakta zorluk çekebileceğin bir durum söz konusu olabilir. Sabırsız bir enerjide olabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Yarın alacağın haberler kendini suçlu hissetmene sebep olabilir. Ailevi yüklerini kardeşlerinle paylaşman da fayda var. Bununla birlikte kararsızlıkların da söz konusu olabilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Günün ilk yarısında duygularını bastırman gereken durumlar hayatına hâkim oluyor. Etrafında gelişen olaylara adapte olmakta zorlanıyorsun. Ay yarın senin burcundan ayrılıp saat 12.28'de Akrep burcuna geçiş yapacak.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Öğleden sonra Akrep burcuna geçen Ay gün boyunca duygusal karmaşalar içerisinde olacağın bir güne işaret ediyor. İlişkilerinde birtakım konuları takıntı hâline getirebilirsin. Eskide kalmış konuları araştırmak adına harekete geçiyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Kontrol edemediğin durumlar söz konusu olabilir. İletişim konusunda ne kadar başarılı olsan da içsel anlamda zorlanacağın bir gün içerisindesin. Tepkilerini kontrol etmekte zorlanabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Etrafındaki insanları birtakım sınırlandırmalara maruz bırakmak durumunda kalabilirsin. Kendini kanıtlama çaban hayli yüksek. Bilhassa otorite olduğun konularda sözünün dinlenmesini önemsiyor olacaksın.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Yönetici gezegenin Satürn'ün Ay ile olan zorlayıcı açısı özellikle sabah saatlerinde annenle aranda birtakım çatışmalara yol açabilir. İşin ve evin arasında sıkışmışlık hissi yaşıyor olabilirsin. Akşam saatlerinde alınganlıkların artıyor olacak.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Öğleden sonra Akrep burcuna geçen Ay eğitiminle ilgili konularda araştırmalarına devam etmen için sana fırsat tanıyor. Akrep burcunun sezgiselliğini yarın çok daha fazla hissedebilirsin. Akşam seni sinirlendirebilecek durumlardan uzak durmalısın.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin