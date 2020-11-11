12 Kasım 2020 burç yorumları! Ailede kurallar değişebilir

12 Kasım 2020 burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. Kova burcu, Akrep burcu ve diğer 10 burcun yorumu kimler için şansı ifade ediyor? Ay Terazi burcunda ilerliyor. Günlük burç yorumları bugünlerde akşam saatlerinde gerginliklere dikkat çekiyor. Aslan burcunu dedikodular rahatsız edebilir, Başak burcu parasal harcamalarını artırabilir. Akrep burcu için sağlık konuları ön planda olacak. Kendi hayatınızı bulacağınız 12 Kasım Perşembe burç yorumları haberimizde...



12 KASIM KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 12 Kasım Perşembe günü Ay Terazi burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinle ilgili uyum yaratmak önemli hale gelebilir.

12 KASIM BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Evcil hayvanlarınla ilgili konular dikkat çekiyor olacak. Sabah erken saatlerde iletişime dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde gerginliklere dikkat etmelisin.

12 KASIM İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün çocukların arasında bir uyum sağlamak durumunda kalabilirsin. Akşam gerginliklere dikkat.

12 KASIM YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ailende herkesi memnun etmeye çalışmaya odaklanabilirsin. İki kişi arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar söz konusu olabilir.

12 KASIM ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde kulağına birtakım dedikodular çalınabilir. Kardeşlerinle olan ilişkilerinde iletişime dikkat etmelisin. Mesuliyet alman gereken durumlar ortaya çıkabilir.

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12 Kasım 2020 günlük burç yorumları