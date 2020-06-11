12 Haziran 2020 burç yorumları! Hangi burçlar güne güzel başlayacak?

12 Haziran 2020 burç yorumları hangi kapıları açacak? Burç yorumları nasıl? gibi soruların cevabını merak edenler her gün günlük burç yorumlarını takip ediyor. Ay tüm gün Balık burcunda ilerleyecek. 12 Haziran Cuma günü Boğa burcu dikkat çekici rüyalar görebilir, Yengeç burcu için uzak akrabalarla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. İkizler burcunun iletişim konularına dikkat etmesi gerekiyor. Balık burcunu alacağı haberler etkileyebilir. Haftanın son gününde günlük burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. İşte 12 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

12 HAZİRAN 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 12 Haziran 2020 Cuma günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Geçmişinle ilgili birtakım konular aklına gelip moralini bozabilir. Sabah saatlerinde değişik haberler ilgini çekiyor.

12 HAZİRAN 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Hayır dernekleri gibi organizasyonlarda fedakârlıklar gösterebilirsin bugünlerde. Cuma gecesi dikkat çekici rüyalar görebilirsin. Sabah saatlerinde ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanacak olabilirsin.

12 HAZİRAN 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay’ın Balık burcunda ilerlediği bugünlerde amaçlarını gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin. Cuma gecesi dikkat çekici rüyalar görebilirsin. Günün ikinci yarısında iletişim anlamında önemli konular gündeminde yer alıyor olacak.

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12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı