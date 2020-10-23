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23 Ekim 2020 Cuma 17:23 | Son Güncelleme:

12 çeşit bitkiden hazırlanan Osmanlı çayının faydaları

12 çeşit bitkiden hazırlanan Osmanlı çayının faydaları
DHA

Kış aylarının yaklaşmasıyla 12 farklı bitki ile hazırlanan ve adını hanedan mutfağından alan Osmanlı çayına talep arttı. Peki, Osmanlı çayı hangi bitkilerle hazırlanıyor?

Kış aylarının yaklaşmasıyla şifalı bitki çayları da araştırılmaya başladı. Peki, içerisinde gül kurusundan zencefile kadar binbir şifalı bitkinin yer aldığı Osmanlı çayını hiç denediniz mi?

DHA'da yer alan habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde aktarlık yapan Semir Eraslan, kış aylarına özel olarak aralarında gül kurusu ve tropikal meyvelerin de bulunduğu direnç artırıcı çok sayıda bitkiyle yaptığı karışımla 'Osmanlı çayı' hazırladı. 

Tropikal meyveler ve gül kurusunun da bulunduğu 12 farklı bitki ile hazırlanan ve adını hanedan mutfağından alan Osmanlı çayı, kış aylarının yaklaşmasıyla beraber rağbet görmeye başladı.

OSMANLI ÇAYININ FAYDALARI

Hazırladığı çayın, vücut direncini artırıcı bir özelliği olduğunu savunan Eraslan, özellikle havaların soğumasıyla beraber, içerisindeki değerli bitkiler sayesinde düşen vücut direncinin desteklendiğini ifade etti. 

Bağışıklık sistemine dost olan Osmanlı çayının aynı zamanda içeriğinde kişiyi zinde tutan bitkiler bulunduğunu aktaran Eraslan, çayın içeriğini şöyle anlattı:

"Bu çayı sıradan çaylardan farklı olarak, Osmanlı mutfağında çokça kullanılan kurutulmuş gül ve tropikal meyvelerle destekledik. Tropikal meyvelerle ve kurutulmuş gül kullanarak vücudun C vitamini ihtiyacını ve daha birçok vitamin ihtiyacını karşılıyoruz. Osmanlı çayı tadı itibarı ile içmesi oldukça keyifli bir çaydır." 

100 GRAMI 10 LİRA

İçerisinde kurutulmuş zencefil, havlıcan, zerdeçal gibi birinci dereceden kök bitkilerin yanı sıra ıhlamur, adaçayı, kurutulmuş gül, karanfil, hibiskus, adaçayı, melisa, papatya, kuru gül yaprağı, çubuk tarçın, biberiye ve bunlara ek olarak kurutulmuş elma ve limon bulunduğunu dile getiren Eraslan, yüz gramını 10 TL’den satışa sunduklarını söyledi. Fiyatı aşağıda tutmaya çalıştıklarını kaydeden Eraslan, en düşük kârla Osmanlı çayını ürettiklerini anlattı.

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