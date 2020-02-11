11 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Burç yorumları araştırılan konular arasında bulunuyor. 11 Şubat 2020 günlük burç yorumları yoğun ilgi görüyor. AKSAM.com.tr yazarlarından astrolog Ceylin Çelebi yazılarında her burca yönelik açıklamalarda bulunuyor. Perşembe günü Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Haberimiz içerisinden günlük burç yorumlarına ulaşabilirsiniz.

11 ŞUBAT BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Sağlıklı beslenme konusuna bugünlerde gereğinden dikkat ediyor olabilirsin. İşinle ilgili konularda geleceğe dair tahminlerin patronların tarafından ilgi çekici bulunabilir. Kendini ön plana koymak istemen ve işverenlerin seni desteklemesi iş arkadaşlarından tarafından kıskanılmana sebep oluyor.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Bugün ay tüm gün Başak burcunda ilerleyecek. Çocukların ile ilgili konularda olumlu yaklaşımların onları çok mutlu ediyor. Bu sabah uykundan feragat edip onlarla ilgilenmek, kahvaltılarını hazırlamak, ve onları okula kendin bırakmak isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ciddi bir konuyla ilgili karar vermen gerekebilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde ailenle ilgilenmen gereken durumlar söz konusu olacak gözüküyor. Her ne kadar işlerin yoğun olsa da onlara da vakit ayırman gerektiğini düşünüyorsun. Akşam saatlerinde eşinle aranda tansiyonu yüksek konuşmalar yaşanabilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Kitap yazan ya da bir konu üzerinde detaylı bir şekilde çalışan bir yükselen Yengeçsen bugün fazla mükemmeliyetçi tavırların ve aşırı detaycılığın nedeniyle hedeflediğin şekilde ilerlemen güç olacaktır. Evliliğin ile ilgili pozitif konular var. Birbirinize olan hoşgörünüz artıyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Bugün yeteneklerini faydalı olabileceğin şeylere yönlendirmende yarar var. Sağlıklı beslenme ve sindirim ile ilgili konularda kitaplar okumak isteyebilirsin. Aynı zamanda mutfağa girmek ve yemek yapmak da hoşuna gidecek olabilir. Bugün akşam saatlerinde çocuklarınla aranda gergin tutumları nedeniyle huzursuzluklar çıkabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Ay bugün senin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Hijyen konusunu biraz fazla abartıyor olabilirsin. Bugün bağımlısı olduğun çay ve kahve türevi şeyleri aşırı tüketiyor olman sağlığınla ilgili problemlere yol açabilir. Çocuklarınla karşı karşıya oturup tutumlu olmaları gerektiği konusunda önemli bir konuşma yapabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Başak burcunda ilerleyen Ay bugün yalnız kalmak ve sevdiğin şeylere vakit ayırmak istemene sebep olabilir. Etrafındaki insanlar adeta dayanıklılığını test edercesine seni sınıyor olabilirler. Akşam saatlerine toleransının azaldığını fark edebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Arkadaşlarının eleştirilerini gereğinden fazla ciddiye alman seni üzüyor. Aslında onlar senin iyiliğini istiyor olabilirler ancak çok üstüne geldiklerini düşünebilirsin. Bugün öğleden sonra özellikle çevrendeki önemli kadınların üzerindeki baskısını hissedebilirsin. Buda senin aksiliklerine aksilik katabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Patronundan bugün işinde mükemmel ve eksiksiz çalışmalarının neticesinde takdir görebilirsin. Bu yoğun çalışmalarının karşılığını parasal açıdan da görebilmen bugünlerde mümkün olabilir. Saat 21:25 sonrasında Ay boşlukta seyrediyor olacak. Bu saat sonrasında önemli bir iş başlatmamaya dikkat etmelisin

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Yüksek öğretim görevlisi ya da üniversite öğrencisi bir Oğlak isen bugün düzenlemen gereken önemli evraklar neredeyse bir tam gününü alabilir. Aynı zamanda bugün üzerinde çalıştığın bazı araştırmaların ile de ilgili olarak önemli gelişmeler yaşanabilir. Yükselen burcun Satürn'ün uyumlu açıları sana gereken disiplini sağlıyor olacak.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Gökyüzündeki açılar bugün ortak paylaşımlarınla alakalı alana dikkat çekiyor. Sorumlulukların ağır bassa da evin ve işin arasındaki dengeyi gereken şekilde korumaya özen gösteriyorsun. Bir sağlık sorununla alakalı ufak bir operasyon geçirmen gerekebilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugün güzel haberler alabilirsin. Eşin iş arıyorsa bugün sosyal çevrenizin bu konudaki desteğiyle birlikte iş bulabilir. Bazı konularda fazla kendini kandırıyor olabilirsin. Herkese gereğinden fazla güvenmemelisin. İnsanlar senin iyi niyetini suiistimal edebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

www.ceylincelebi.com

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com