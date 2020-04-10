11 Nisan burç yorumları! Yay burcunda ilerleyen Ay'ın günlük 11 Nisan'da burçlara etkisi

11 Nisan 2020 burç yorumları merak ediliyor. Evde kalma sürecinde astrolojiyle ilgilenenler günlük burç yorumlarına bakıyor. Hayata yönelik konular hakkında bilgi almak isteyenler günlük burç yorumlarını takip ediyor. 11 Nisan Cumartesi günü Yay burcunu gergin bir gün, Kova burcunu umutlu bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Yay burcunda ilerleyen Ay bilhassa yükseköğretim ile ilgili konularda girişimlerde bulunman adına seni destekliyor. Merkür gezegeni de Koç burcuna geçiyor. İleri adım atmak adına güzel bir gün.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Etrafındaki samimiyetsiz kişilerin tavırları seni bugün öfkelendirebilir. Bazı durumlarda aşırı duyarlı davranabilir ve abartılı tepkiler gösterebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Gerçeklikten uzaklaşmadan hareket etmen de fayda var. Eşinle aranda birtakım tartışmalar özellikle de sabah erken saatlerde yıpratıcı boyutlara varabilir. Olayları büyütmemeye çalışmalısın.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay 11 Nisan’da küçülen fazında ilerliyor dolayısıyla bugünlerde çalışma hayatında faydalı olmak adına uğraşlar verebilirsin. Harekete geçirici enerjin günün ikinci yarısında daha fazla artıyor.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Coşkulu enerjinle çocuklarınla harika etkinlikler yapabilirsin. Hedeflediğin konularda kararlı bir şekilde ilerleyecek olabilirsin. Bir bayan ile aranda tartışma yaşanabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Yay burcunda ilerleyen Ay evin ya da ailenle ilgili bir konuda girişimde bulunmanı tetikleyecek durumlar söz konusu olacaktır. Bir başvuruda bulunabilir ya da evini satışa çıkarabilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Terazi burcundaki Dolunay sonrasında Ay küçülen fazında ilerliyor. Yaptığın şeyleri daha da fazla görünür hale getirmek adına harekete geçebilirsin. Kolay etki altında kalıyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Parasal konularda fazla sabırsız davranabilirsin. Günün ikinci yarısında bilhassa harcamalarına dikkat etmelisin zira Ay ile Mars arasındaki uyumlu açının etkisiyle atak ve cesur davranıyorsun.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Ay tüm gün boyunca senin burcundayken sende enerjik tavırlarınla etrafındakileri de harekete geçirebilirsin. Ancak özel ilişkilerine dikkat etmelisin. Tartışmalar yaşanabilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Gün boyunca hayli tedbirli davranışların söz konusu olabilir. Çocuklarına karşı fazla korumacı davranabilirsin. Vefasız bir eski dostuna bugün posta koyabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Ay Yay burcunda ve küçülen Ay fazında. Projelerin artık meyvesini verebilir ve seni umutlandırabilir. Kadınlarla tartışmalar yaşayabilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Üşengeç tavırların nedeniyle ayağına kadar gelen bir işi kaçırabilirsin. Gereğinden fazla iyimser tavırların iş arkadaşlarını sinirlendirebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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