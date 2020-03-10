11 Mart burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

11 Mart Çarşamba burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Günlük burç yorumları araştırılıyor. Ay’ın burçlara etkisi merak ediliyor. Boğa burcunu seyahat, Başak burcunu parasal konuların olduğu bir gün bekliyor. Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alınan koç, boğa, ikizler, yengeç burcu, aslan, yay, başak, terazi, akrep, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Ay karşıt burcun olan Terazi'de ilerliyor olacak. Genel olarak eşinle olan ilişkinde uyum yaratmak isteyebilirsin. Öğleden sonra Ay Mars karesinin etkisi ile öfke patlamalarına açık olabilirsin. Düşünmeden çıkışlar yapmamaya dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

İş yerinde herkesi memnun etmeye çalışacağın durumlar hakim olabilir. Uzlaşı sağlamak adına hareket ediyorsun. Yakın bir arkadaşınla birlikte kısa bir seyahat planlayabilir ve öğleden sonra daha çok bu konuyla ilgilenebilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Terazi burcunda ilerleyen Ay çocuklarınla birlikte güzel bir gün geçirebilmen için harika bir fırsat sunuyor. Çocuklar arasında da uzlaşmayı sağlamak adına hareket ediyorsun. Fedakârlık yapacağın durumlar var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Gün boyunca ailenle ilgili konulara odaklanabilirsin. Güneş ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı gün boyunca aile içerisinde mutlu ve neşeli bir ilişki sağlıyor olacak. Özellikle ailendeki bir kadın figüründen bu annen olabilir alacağın güzel destekler var.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Kardeşlerin ile ilgili konular dikkat çekiyor. Saç bakımı ya da estetik bakım yaptırmak istiyorsan 11 Mart çok uygun bir gün. Akşam saatlerinde hem cömertliğinde hem de ruh hâlinde aşırılıklar söz konusu olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Parasal konularda dengeli olman gereken durumlar var. Etrafındaki insanları memnun etmeye çalışıyorsun ancak gün sonunda fazla cömertliğin nedeniyle zorlanan sen olabilirsin. Önyargılı tavırlarından kurtulmaya çalışmalısın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Ay tüm gün senin burcunda ilerlerken ilişkilerinde dengeyi sağlamak adına harekete geçeceksin. Kişisel bakımını ve saç bakımını yaptırmak adına uygun bir günündesin. Bel bölgenle ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Yönetici gezegenin Mars'ın öğleden sonra Ay ile yapacağı kare açı etkisi ile ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir ve sinirlerini kontrol etmekte zorlanabilirsin. Bilhassa etrafındaki kadınlarla ilişkilerinde zorluklar söz konusu olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Kişisel bakımına vakit ayırabilirsin. Güneş ile Jüpiter arasındaki uyumlu açının etkinleşeceği bugün hayatındaki birçok konuda başarı elde edebilirsin. Aynı zamanda cömert bir günündesin fakat cömertliğinin müsrifliğe kaçmamasına etmelisin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

İşyerinde bugün iki kişinin arasında uzlaşma sağlama gereken ve politik olman gereken durumlar söz konusu olabilir. Akşama doğru öfke sorunlarıyla baş etmen gerekebilir. Sana dikte edilen kurallara uymakta zorlanabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Tansiyonlu konuşmalar içerisinde olabileceğin 11 Mart’ta konuları abartmaya ve olmadık yerlere taşımaya yatkın olabilirsin. Kimsenin senin ne yapman gerektiğini söylemesine tahammül edemiyorsun. Akşam geç saatlerdeki açıların etkisiyle aşırı reaksiyon gösterebilirsin.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ödemelerin ile ilgili konular bugün ön plana çıkıyor. Yönetici gezegenin Jüpiter'in Güneş ile olan uyumlu açısı bugün yeteneklerini ortaya koyabileceğin ve neşeli olabileceğin bir güne işaret ediyor.

Astrolog Ceylin Çelebi

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