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  3. 11 Haziran 2020 burç yorumları! Ailevi konularda destek zamanı
10 Haziran 2020 Çarşamba 18:04 | Son Güncelleme:

11 Haziran 2020 burç yorumları! Ailevi konularda destek zamanı

11 Haziran 2020 burç yorumları! Ailevi konularda destek zamanı

11 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Ay'ın boşlukta olması günlük burç yorumlarına nasıl yansıyacak? 11 Haziran Perşembe günü Aslan burcunun harcamalarını daha doğru bir şekilde yönetmesi gereken bir gün, Akrep burcu için karar vermesi gereken bir gün olacak. Yay burcu için aileden destek alma zamanı. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 11 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

11 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. Ay’ın hareketleri günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Ay, Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Bu durum Balık burcunu olumlu yönde etkileyecek. 11 Haziran Perşembe günü Aslan burcunun harcamalarını daha doğru bir şekilde yönetmesi gereken bir gün, Akrep burcu için karar vermesi gereken bir gün olacak. Yay burcu için aileden destek alma zamanı. Burç yorumları aile ve iş hayatı konusunda kafa karışıklığını gideriyor. Önemli bir karar sürecinden geçenler günlük burç yorumlarına bakmadan edemiyor. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 11 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: 11 Haziran 2020 Perşembe günü Ay saat 12.31’de Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Günün ikinci yarısında endişelerin söz konusu olabilir. Arkandan çevrilen işlere dikkat etmelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Bugünlerde arkadaşlarına yardım etmek isteyebilirsin. Günün ilk yarısında Ay boşlukta olacağından önemli şeylerini başlatamamaya ve elindeki kalan işlerini tamamlamaya odaklanmanı tavsiye ederim.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Amaçlarını gerçekleştirmek için harekete geçebilirsin bugünlerde. Ay’ın Balık burcuna geçeceği öğleden sonrasında hedeflerin daha senin için görünür hale geliyor olacaktır.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Perşembe günü ruhsal konulara yönelebilirsin zira Ay Balık burcuna geçiyor olacak. Hassasiyetin hayli yüksek olacaktır. Fazla alıngan olabilirsin. Senden yardım isteyen birileri karşına çıkabilir.

11 HAZİRAN 2020 BURÇ YORUMLARININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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