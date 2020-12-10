11 Aralık 2020 burç yorumları! Kısıtlamalar şaşırtabilir

11 Aralık 2020 burç yorumları ay ve gezegenlere göre hazırlandı. Günlük burç yorumlarında koçların kısıtlamaları, yengeçlerin aşk hayatı ve aslan burcunun değişen planları ön plana çıkıyor. Ay Balzamik Ay fazında ilerlerken herkesi farklı şekilde etkileyecek. Peki, kimler için yeni bir iş başlatma zamanı, kimler için sağlığa dikkat etme zamanı? İşte yükselenlerine göre hazırlanan 11 Aralık Cuma burç yorumları...



11 ARALIK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

11 Aralık Cuma günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bugün günün ilk yarısında maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.

11 ARALIK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay’ın karşıt burcuna geçeceği gün boyunca ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Hukuksal işlerine daha fazla önem göstermen gereken bir gündesin.

11 ARALIK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Zorlayıcı ve dönüştürücü enerjilerin yoğun olduğu bugün kendi başına kalmanda yarar var.

11 ARALIK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bilhassa günün ilk yarısında yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin. Ay Balzamik fazında haliyle yeni işlere girmemen bu sıralarda iyi olacaktır.

11 ARALIK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler akşama doğru birtakım planlarını bozabilir.

11 ARALIK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

İletişim ve görüşmeler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Güneş ile Mars arasındaki uyumlu açının etkin olacağı bugün girişimci enerjinde hayli aktif olacaktır.

11 ARALIK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün senin burcundan ayrılıp Akrep burcuna geçecek. Balzamik Ay fazında ilerleyen Ay konuları kendi akışına bırakman gerektiğini vurguluyor

11 ARALIK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Kendine odaklı olman ve sakin enerjilerle kalman iyi olacaktır. Eğitimle ilgili konularda adımlar atmak isteyebilirsin.

11 ARALIK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Gün genelinde yoğun enerjiler var. Parasal konularda stresli durumlar sabah saatlerinde meydana gelebilir. Boyunu aşacak harcamalar yapmaktan bu süreçte uzak durmalısın.

11 ARALIK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde kendini fazla öfkelenir bulabilirsin. Sağlığınla ilgili meselelerinde önemli bir gelişme sevindirici olabilir.

11 ARALIK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Etrafına karşı gereksiz patlamalar yaşayabilirsin. Birtakım sınırlanmalara sabah saatlerinde maruz kalabilirsin.

11 ARALIK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Eşinin ailesi ile ilgili konularda öfkelenmene neden olacak durumlar sabah saatlerinde ortaya çıkabilir. Gökyüzünde gün boyunca kolay enerjiler yok.

Astrolog T. Ceylin Çelebi