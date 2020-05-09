10 Mayıs burç yorumları Hangi burçlar enerjili bir güne uyanacak?

Hayata dair maddi ve manevi duygulara ışık tutan 10 Mayıs burç yorumları araştırılıyor. Bugünkü burç yorumları ne ifade ediyor? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koç burcu 10 Mayıs Pazar gününe enerjili bir şekilde başlayacak. Öğleden sonra Ay, burç değiştirerek Oğlak burcuna geçecek. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? İkizler burcu maddi konularda harcamalarını gözden geçirmek zorunda kalacak. Yengeç burcu öğleden sonra önemli bir gün geçirecek. Balık burcu projelerini harekete geçirecek. İşte Astrolog Ceylin Çelebi’nin kaleme aldığı 10 Mayıs Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Sorumluluklarınla ilgili konularda temkinli davranabilirsin. Sabah saatlerinde enerjin hayli aktif bir şekilde güne başlıyorsun. Saat 12.38’de Ay burç değiştirerek Oğlak burcuna geçecek. Saat 09.11 ile 12:38 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Pazar günü enerjinin yüksek olacağı pozitif bir gün içerisindesin. Enerjini tüketecek her türlü aile içi çatışmalardan uzak durmalısın. Aynı zamanda akşam saatlerinde ilgi alanın dışındaki farklı konularla da ilgilenmek ve bakış açını genişletmek isteyebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Pazar günü harcamalarınla ilgili konulara odaklanabilir ve bir düzenleme yapmak ihtiyacında olabilirsin. Saat 17.36’da Merkür Jüpiter üçgen açısı kesinleşiyor dolayısıyla genel anlamda hareketli bir gün geçirebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Eşinle ilgili pazar günü öğleden sonra çok daha önemli hale geliyor olacak. Fiziksel enerjinin yüksek olacağı güzel bir gün. Aynı zamanda hayal gücünü aktif olarak kullanacağın kreatif tasarımlar yapabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

10 Mayıs Pazar günü sağlığına dikkat etmelisin. Kemiklerinle ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsin. Güneş ile Neptün arasındaki uyumlu açının kesinleşeceği akşam saatlerinde mistik konular ilgini daha fazla çekebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatında karamsarlıklara kapılmamalısın. Günün ikinci yarısında Merkür ile Jüpiter arasındaki uyumlu açının pozitif yansımalarını üzerinde hissediyor olacaksın ve etrafındaki insanlarla olan ilişkilerinde kendinden emin şekilde fikirlerini ifade edebiliyor olacaksın.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Pazar günü Saat 12.38’de Ay burç değiştirerek Oğlak burcuna geçecek. Aile içerisinde bir şeyleri organize etmen ve disiplinli olman gerekebilir. Sabah saat 09.11 ile 12.38 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde spor yapmak sana iyi gelebilir. Aynı zamanda pazar günü birtakım olaylar nedeniyle yakın akrabalarınla arana mesafe koyman gereken durumlar söz konusu olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kazancını ilgilendiren konular gün içinde önemli hale gelecek olabilir. Günün ikinci yarısında Merkür ile Jüpiter arasında üçgen açı kesinleşiyor olacak. Zihinsel anlamda hareketli bir günündesin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

10 Mayıs Pazar günü saat 12.38’de Ay Yay burcundan ayrılıp senin burcuna geçiyor olacak. Bazı konularda aşırı inatçı davranabilirsin. Sabah erken saatlerinde takım çalışmalarında başarı yakalayabilir ve insanlarla birlikte çalışıyor olmaktan dolayı olumlu geri dönüşler alabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sezgilerine güvenmen gereken bir gündesin sezgilerin sana doğru yolu gösterecektir. Aynı zamanda öğleden sonra Merkür ile Jüpiter arasında önemli bir üçgen açıda kesinleşiyor olacak. Haliyle iletişim konuları senin için çok daha önemli hale gelecek olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

10 Mayıs Pazar günü kafanda tasarladığın birtakım projeler olabilir. Bunları gerçekleştirmek adına harekete geçebilirsin. Aynı zamanda akşam saatlerinde yaratıcılığın hayli aktif bir şekilde ön plana çıkabilir, değerlendirmen iyi olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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