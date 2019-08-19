10 maddeyle sinüzit belirtileri

Sinüzitin belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Genellikler yüz veya baş ağrısından yola çıkılarak sinüzit olunduğu düşünülebilir ancak sinüzit kendisini ağrıyla çok fazla belli etmeyebilir. Sinüzitte daha fazla görüşen şikayetler; burun tıkanıklığı, sesteki bozulma, yüzde dolgunluk hisse ve burun akıntısı olarak öne çıkmaktadır. Sinüzitin pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. Viral üst solunum enfeksiyonları sinüzitin en sık rastlanan nedenidir. Özellikle çocuklarda görülen büyümüş geniz etleri de sinüzite sebep olan etmenler arasındadır.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, diğer adıyla rinosinüzit, vücudun enfeksiyona karşı reaksiyonu sonucunda sinüs duvarlarındaki dokuların şişmesi ve sinüslerle burun boşluğu arasındaki geçişin bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Her 8 yetişkinden 1 inde yılda bir kez tekrarlamakta ve genellikle sinüslerin bakteriler veya virüsler tarafından enfeksiyonu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Sinüs, burun çevresindeki kemiklerin içerisinde bulunan boşluklu yapılara verilen isimdir. Yanaklarda, gözlerin ve burnun arkasında bulunan ve kanallar aracılığıyla buruna açılan bu yapılar burun boşluğundaki havayı ısıtır, nemlendirir ve filtreler. Sinüslerin sağlıklı kalabilmesi, buruna açılan bu kanalların sinüslerle burun boşluğu arasındaki hava ve salgı geçişini sağlayabilmesine bağlıdır.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sinüzitin temel belirtileri;

Burun tıkanıklığı

Yüz ve göz çevresinde ağrı, basınç ve doluluk hissi

Kulakta doluluk hissi

Renkli veya bulanık burun akıntısı (normalde şeffaf olması gerekmektedir.)

Geniz akıntısı (burun arkasına akıntı)

Öksürük

Baş ağrısı

Dişte ağrı

Yorgunluk

Ateş gibi belirtiler görülebilmektedir.

Bu belirtilerin ortaya çıktığı durumlarda tanının hekim tarafından konularak, doğru tedaviye başlamak önemlidir.

SİNÜZİT TİPLERİ NELERDİR?

Sinüzit, hastalığın süresine ve hastalık etkenine göre sınıflandırılabilir. Hastalık süresine göre sınıflandırma akut ve kronik, hastalığın etkenine göre sınıflandırma viral ve bakteriyel şeklindedir.

Akut sinüzit, sinüzit belirtilerinin 4 haftadan kısa süre içerisinde kaybolduğu, kronik sinüzit ise belirtilerin 3 aydan uzun sürdüğü sinüzit tipidir. Çoğu akut sinüzit soğuk algınlığı olarak başlar ve bakteriyel enfeksiyonun eklenmesiyle ilerler. Kronik sinüzitte ise dokulardaki şişliğin ve enfeksiyonun altta yatan neden olduğu düşünülmektedir.

SİNÜZİT NE KADAR YAYGINDIR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 verilerine göre Türkiye’de her yüz kişiden beşinde görülmekte olan bir hastalıktır, bu kadınlar için oran %5.9, erkekler için %4.8 olarak belirtilmektedir.

SİNÜZİTİN TANISI?

Sinüzit, tanısı ayrıntılı hasta hikayesi ve fizik muayene ile konulabilen bir hastalıktır. Hekimin gerekli gördüğü bazı olgularda tanının konulabilmesi için;

Bilgisayarlı Sinüs Tomografisi

Alerji testi

Burun salgı örneklemesi

Sinüs endoskopisi gibi görüntüleme teknikleri ve testlerden de sinüzit tanısında faydalanılmaktadır.

SİNÜZİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sinüzit tedavisinde; sinüzit semptomlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak, burun tıkanıklığını azaltmak ve alerji semptomlarının eşlik ettiği durumlarda alerjiyi kontrol altına almak amacıyla ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Bakteriyel etkenin sebep olduğu sinüzit olgularında antibiyotik hekim tarafından reçetelenebilir.

İlaçsız sinüzit tedavi seçenekleri arasında ılık, nemli hava solumak ve burun boşluğunu tuzlu su ile yıkamak sayılabilir.

İlaç ve diğer tedavilerle kontrol altına alınamayan sinüzit semptomu olan olgularda hekimin uygun görmesi durumunda sinüs cerrahisi yapılabilir. En sık sinüs cerrahisi tipi olan endoskopik sinüs cerrahisinde sinüsler ve burun arasında doğal olarak mukus ve hava geçişini sağlayan kanallar genişletilmektedir.

SİNÜZİT HASTASINA YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

Sinüzit belirtileri yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle azaltılabilir.

Su ve meyve suyu tüketimi; salgıları incelterek, sinüslerden hava ve mukus geçişini kolaylaştıracaktır. Alkol ve kafein içeren içeceklerin tüketimi belirtileri kötüleştirebileceği için bu içeceklerden kaçınılmalıdır.

Sıcak duşa girmek, ılık ve nemli havada solumak sinüsleri nemlendirerek belirtilerin azalmasına yardımcı olabilir.

Burun, yanaklar ve gözler üzerine ılık havlu ile sinüzite bağlı yüz ağrısında azalma sağlanabilir.

Burun boşluğunu temizlemek burun boşluğu ve sinüsler arasındaki tıkanıklığı açarak belirtilerde azalma sağlamaktadır.

Baş yükseltilmiş şekilde uyumak da sinüslerden geçişi kolaylaştırarak, tıkanıklığı azaltmaktadır.

SİNÜZİT VE RİNİT?

Sinüzit ve Rinit belirtileri çok benzerlik göstermektedir. Rinit burun boşluğunu kaplayan mukoza zarlarının şişmesi ile kendini göstermekte iken, sinüzit sinüs boşluğunu kaplayan zarların ve burun boşluğu ile sinüsler arasında geçişi sağlayan kanalların şişmesi ile kendini göstermektedir. Rinit alerjik veya alerjik olmayan olarak iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Alerjik rinit havadaki alerjenler nedeniyle ortaya çıkan burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve gözlerde,ağır burun ve kulaklarda kaşınmayla seyreden bir hastalıktır. Alerjik olmayan rinit de ise sıklıkla sadece burun tıkanıklığı görülmekte olup sigara dumanı gibi iritanlar, havadaki basınç ve sıcaklık değişiklikleri rinite neden olmaktadır.