10 Kasım hangi burç? Kasımda doğan burçların özellikleri

10 Kasımın hangi burç olduğunu merak edenler burç tarihlerine bakıyor. 10 Kasımda doğanlar akrep burcu oluyor. 10 Kasımda doğan akrep burçlarının yönetici gezegeni Mars ve Plüton. Renkleri ise genel anlamda siyah ve kırmızı. İşte gizemli bir burç olan akrep burcunun özellikleri…



10 KASIM AKREP BURCU YORUMU

Gün boyunca arkadaşlarınla aranda eleştirel tutumun nedeniyle zorlanabilirsin. Daha yapıcı bir şekilde yaklaşman iyi olacaktır. Sabah saatlerinde sevindirici haberle alabilirsin.

AKREP BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Burçlar arasında yaratıcılığı ve farklılığı ile ön plana çıkan Akrepler, bir işi yarım bırakmayı sevmezler. Ukala ve kendini beğenmiş insanlardan hoşlanmazlar. Bir Akrep seçici ve kuşkucudur. Bu nedenle onları ikna etmek kolay olmaz. Fakat inanan bir Akrep inandığı bir konunun ya da olayın sonuna kadar gitmeyi sever. Hayatına farklılık katan şeylerden hoşlanırlar.

AKREP BURCUNUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Akrepler uzun boylu olabilir. Zodyak’ın en anlaşılmaz ve gizemli burcudurlar. Duygulara önem verirler. Hırslı yapıları bazen kıskançlığa sebep olabilir.

5 ADIMDA AKREP BURCU

1. Sevdiği çiçekler: Kırmızı karanfil, kırmızı gül, ateş çiçeği

2. Şanslı günü: Salı

3. Uğurlu taşları: Opal, lal

4. Renkler: Kırmızı ve siyah

5. En çok görülen hastalıklar: Rahim, anüs bölgesi rahatsızlıkları, kadın hastalıkları, mesanede taş.

