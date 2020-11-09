10 Kasım 2020 burç yorumları! Harcamalar sizi yanıltabilir

10 Kasım'da Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarının hayata etkisini Astrolog Ceylin Çelebi kaleme aldı. Balık burcu kandırılmalara açık olabilir, Kova burcu ise harcamalarına dikkat etmeli. Aslan burcu ise parasal meselelere karşı temkinli olmalı. 10 Kasım 2020 burç yorumları haberimizde...



10 KASIM 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

10 Kasım Salı günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Evcil hayvanlarının bakımları ile ilgilenmen gerekebilir. Sabah saatlerinde işlerinde beklenmedik güzel gelişmeler ortaya çıkabilir.

10 KASIM 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Çocuklarınla ilgili konuların öne çıktığı Salı günü onların hayatlarını ilgilendiren konularda düzenlemeler yapman gerekebilir. Akşam saatlerinde seni yanıltacak durumlardan uzak kalmalısın.

10 KASIM 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Salı günü evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Kandırılmalara açık olabileceğin bugün evinle ilgili işlemler yapmak istiyorsan dikkatli olman iyi olacaktır.

10 KASIM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün içerisinde cömert tavırların ile herkesin sevgisini kazanıyor olacaksın. Kardeşlerinle ilişkilerine önem vermen gereken bir gün. Eleştirel tutumuna dikkat etmen iyi olacaktır.

10 KASIM 2020 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal meselelerde ihtiyatlı davranman gereken bir gün seni bekliyor olacak. Etrafındaki insanlara karşı temkinli olmalısın. Seni yanıltmaya çalışacak insanlar karşına çıkabilir.

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