10 Ekim 2020 burç yorumları! Çekişmeli bir güne hazır olun

10 Ekim 2020 burç yorumları nasıl? sorusunun cevabı araştırılıyor. Aşk, sağlık, aile ve para konularına dair geleceği nelerin beklediğini günlük burç yorumları içerisinde bulabilirsiniz. Ay son dördün fazında ilerliyor. Koç burcunu endişeli bir gün, Başak burcunu enerjili bir gün bekliyor. Boğa burcu ise cumartesi günü önemli kararlar alabilir. İşte 10 Ekim 2020 burç yorumları sizlerle…



10 EKİM 2020 KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 10 Ekim Cumartesi günü Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

10 EKİM 2020 BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hale gelebilir. Zorlayıcı enerjilerin olduğu bugün önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.

10 EKİM 2020 İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay’ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Kendini olduğundan farklı göstermek isteyen insanlar çevrende yer alabilir.

10 EKİM 2020 YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Gün boyunca birtakım kısıtlanmalara maruz kalman moral bozucu olabilir.

10 EKİM 2020 ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay son dördün fazında aklına takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen iyi olabilir. Hatıralarına çok fazla gömülü kalabilirsin.

10 EKİM 2020 BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cumartesi günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri yorucu olabilir. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün.

10 EKİM 2020 TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Günün boyunca içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı gün ortasında kesinleşecek. Saat 19.04 sonrasında Ay boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

10 EKİM 2020 AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin. Ay son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır.

10 EKİM 2020 YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde harcamalarını dikkatli yönetmelisin. Gün boyunca yoğun enerjiler var. Önemli kararlar almaman ve bugünü daha kendi kendine geçirmen iyi olacaktır.

10 EKİM 2020 OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

10 EKİM 2020 KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Gün boyunca işlerinle ilgili endişeler yaşayabilirsin. Öfke patlamalarına dikkat etmelisin. Kaybettiğin bir eşyayı bulman zaman alabilir.

10 EKİM 2020 BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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