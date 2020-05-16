10 adımda dilberdudağı tarifi! Dilberdudağı tatlısının püf noktası

Ramazanda şerbetli tatlılar arasında olan dilberdudağı tatlısı tarifi merak ediliyor. Ay şeklinde görüntüsüyle iftar sofralarını süsleyen dilberdudağı içindeki ceviz ve bol şerbetiyle damaklarda bıraktığı lezzetle hatırlanıyor. . Dilberdudağı tatlısının püf noktası ise tatlının şerbetini soğuk dökmek ve güzel kızartmaktır. İşinizi kolaylaştıracak nefis bir şerbetli tatlı tarifi hazırladık. İşte 10 adımda dilberdudağı tatlısı ve malzemeleri…

DİLBERDUDAĞI TATLISI İÇİN MALZEMELER

2 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı sirke

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz(tepeleme olmasın)

5 su bardağı un

Açmak için;

Mısır nişastası

Arasına;

İri kırılmış ceviz veya fıstık

Üzerine sürmek için;

100 gram tereyağı

Şerbeti için;

3,5 su bardağı su

3,5 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

DİLBERDUDAĞI TARİFİ YAPILIŞI



1. Öncelikle dilberdudağı tatlısının şerbetini hazırlayın. Suyu ve şekeri karıştırıp kaynatın. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra limon suyu ekleyerek 20 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Dilberdudağı tatlısına hamurunu yaparak başlayın. Bir kapta hamuru için olan malzemeleri yoğurun ve yumuşak bir hamur elde ettikten sonra 24 eşit parçaya ayırın.

3. Elinizle yuvarlayın. Hazırladığınız yuvarlak bezeleri bir tepsiye dizin ve üzerine bir bez örterek 1 saat kadar dinlendirin.

4. Daha sonra her beze sıra ile nişasta serperek tepsinize göre açın. Sıra ile aralarına nişasta serpilerek 12 kat üst üste dizilir. ( Diğer 12 tanesi sonra hazırlanır) Daha sonra 12 kat yufka merdane ile açmaya başlayın.

5. Bir çay bardağı veya kurabiye kesme kalıbı ile daire şeklinde kesin. Keserken mümkün olduğunca birbirine yakın yaparak aralarda boşluk bırakmayın.

6. Her dairenin ortasına bir kaç parçaya kırılmış ceviz içi yerleştirilerek ay şeklinde kapatın.

7. Hazırlanan tatlıları fırın tepsisine dizin. Tatlıların arasında çok fazla boşluk bırakılmasına da gerek yok.

8. Bir tavada tereyağını eritin. Fırça ile tüm tatlıların üzeri bolca yağlayın. 190 derece ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

9. Önceden hazırladığınız soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirin.

10. Birkaç saat şerbetini çekmesi için bekletildikten sonra isteğe göre Hindistan cevizi veya toz fıstıkla süslenerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

DİLBERDUDAĞI TATLISININ PÜF NOKTASI

Dilber dudağı tatlısı çok hızlı pişen bir tatlıdır. Dolayısıyla fırına koyduktan kısa bir süre sonra kontrol edin. Cevizleri aşırı minik hale getirmeyin, şerbeti döktüğünüzde dağılıyor. Tatlı ve şerbet arasındaki sıcak soğuk ilişkisine dikkat edin.