1 Şubat 2020 burç yorumları: Günlük burç yorumlarında sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumları araştırılıyor. 1 Şubat 2020 burç yorumları yoğun ilgi görüyor. Ay 1 Şubat itibari ile Koç burcundan ayrılıp Boğa burcunda ilerleyecek. Astrolog Ceylin Çelebi günlük burç yorumlarında bu olayın farklı etkiler ortaya çıkaracağını açıkladı. Haberimiz içerisinden Çelebi tarafından yapılan burç yorumlarına ulaşabilir, sizi cumartesi günü nelerin beklediğini öğrenebilirsiniz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ YORUMU

Ay Cuma’yı Cumartesine bağlayan gece saat 03:28'te Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçti. Bugün parasal anlamda beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Harcamalarına ilgili çok fazla açılmamaya ve bununla birlikte cüzdanının, banka kartın ile ilgili güvenliklere de dikkat etmelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA YORUMU

Bu gece Ay Koç burcundan ayrılıp senin burcuna geçti. Ay büyürken ve Boğa'da ilerlerken kilo almaya meyilli oluruz. İştah durumunu kontrol altına alman da yarar var. Bağımsızlık durumları bugün senin için özellikle önem kazanacaktır. Kimsenin boyunduruğu altına girmek istemeyeceksin.

İKİZLER KOÇ BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER YORUMU

Kendine odaklanacağın bugün güvenlikte olmayı ve temkinli hareket etmeyi öncelikli hale getiriyorsun. Yalnız kalmak isteyebilirsin. Hiç aklında yokken aniden gelen haberler seni huzursuz edebilir.

YENGEÇ KOÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ YORUMU

Arkadaşlarınla birlikte olmak ve yemekli organizasyonlar yapmak için güzel bir gün. Zira Ay Boğa burcundayken iştahımız açık olur. Aynı zamanda bize güven verecek kişilerle birlikte olmayı da hayli önemseriz.

ASLAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN ASLAN YORUMU

Gelecek ile ilgili konular, özellikle de maddi konulardaki hedeflerine bugün yoğunlaşabilirsin. Ay'ın Uranüs ile kavuşumu annen ile ilgili beklenmedik durumları sabah erken saatlerde gündeme getirebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK YORUMU

Boğa burcunda ilerleyen Ay bugün Uranüs ile kavuşum açısını sabah saatlerinde yaparak sürpriz bir şekilde yurtdışı tatili satın alabileceğini ya da eğitimle ilgili beklenmedik önemli bir karar verebileceğine işaret ediyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ YORUMU

Maddi konuların, vergilerin, ödemelerin bugün öne çıkıyor. Maddi açıdan kendini sağlama almak istiyorsun. Risk almaktan korkuyor olabilirsin. Ancak ön göremediğin birtakım durumlar seni kredi çekmeye ya da borç almaya itebilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP YORUMU

Karşıt evinde transit eden Ay bugün eşinle birlikte huzurlu olmak isteğini arttıracaktır. Ancak partnerinle iletişiminde sıradışı konular var. Bireysel alanlardaki özgürlük ihtiyacı aranızda ufak tefek gerilimlerin oluşmasını tetikleyebilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY YORUMU

Bugün beslenme düzenine veya uyguladığın diyet programına uymakta fena halde zorlanabilirsin. Ay Boğa burcuna geçti. Ay'ın bu konumu iştahının çok fazla artmasına sebep olabilir. Sağlığına da çok dikkat etmelisin. Özellikle tansiyon ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK YORUMU

Boğa burcundaki Ay çocuklarınla ilgili konulara odaklanmana sebep oluyor. Bilhassa onların güvenliği ile ilgili konularda tedbirler almak isteyebilirsin. Aşırı başına buyruk hareketleri bugün aranızda birtakım gerilimleri tetikleyebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA YORUMU

Aile içerisinde önemli konular var gündeminizde. Bir gayrimenkulün satışı ve ondan elde edilecek olan gelir ile ilgili olarak ani kararlar alabilirsiniz. Aile bireyleri arasında çıkabilecek huzursuzlukları önlemek adına objektif olmaya özen göstermeni tavsiye ederim.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK YORUMU

Huzur bulabileceğin yakın akrabalarının yanına gidebilir ve kafa dinlemek isteyebilirsin. Güvenlik konularının önem kazandığı bugün yolculuğun esnasında parana ve diğer önemli eşyalarına dikkat etmen de fayda var.

Astrolog Ceylin Çelebi

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ceylincelebi@gmail.com