1 saatte 1.5 yıl gençleştiren yöntem: Hifu

İşlemden her ne kadar kadınlar daha sık faydalansalar da erkeklerin de Hifu tedavisi görmesinde sakınca yok. Bu yöntem USG teknolojisi ile çalışır ve herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Ortalama 1 saat süren tek seansla 1 ila 1.5 yıl boyunca gergin, genç ve diri bir cilde sahip olabilirsiniz.

SİGARA İÇENLER VERİM ALAMAZ

Hifu işlemi botulinum toksine alternatifi olarak düşülmemeli, hastanın gerçekten ihtiyacı var ise botulinum toksin ile birlikte hifu uygulanmalıdır. İşlemlerin birlikte uygulanması, tedavinin veriminin artmasını sağlayarak Hifu’nun etkinliğini güçlendiriyor. İşlemin etkinliği artırmak kişinin ellerindedir. Sigara içen, düzenli uyumayan, düzenli beslenmeyen kişiler Hifudan verimli etki sağlayamaz.

BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ

Hifu alt çene hattının belirsizliği, yanak sarkması, göz çevresindeki kaz ayakları, gıdı sarkması, kırışıklıklar, ağız bölgesinin etrafındaki sarkma, çene sarkmaları, göbek, kol içinde meydana gelen sarkmaların düzelmesine yardımcı olur.

Hifu işlemi etkilerini kaç seansta görebilirim?

Hifu işleminin etkilerini görmek için tek seans çoğu zaman yeterli oluyor. Fakat herkesin cildi, yaşı ve özellikleri farklı olduğundan bu süre daha uzun olabilir. Sonuçları tedaviden hemen sonra görmeye başlayacaksınız. Fakat işlemin en net etkilerini görmek için ortalama 3 ay geçmesini bekliyoruz.

Hifu işleminin yan etkileri var mı?

İşlemden sonra ciltte kızarıklık, morarma ya da iz meydana gelmez. Yüze hiçbir zarar vermez. İşlem biter bitmez sosyal yaşantınıza dönebilirsiniz. Anesteziye gerek yoktur acısız bir işlemdir. Eğer acı eşiğinizin düşük olduğunu düşünüyorsanız işlemden önce ağrı kesici hap içebilirsiniz. Dilerseniz işlem anestezi altında da gerçekleşebilir fakat çoğu zaman buna gerek kalmaz. Enfeksiyon kapma riski yoktur, enjeksiyon gerektirmeyen bir tedavi yöntemidir. Her cilt tonundaki insana uygundur.

Hifu işlemini kimlerin uygulaması sakıncalı olur?

Epilepsi hastalarına, hamilelere, diyabet hastalarına, vücudunda kalp pili olanlara, yara iyileşmesini engelleyen hastalığı olanlara, vücudunda metal stent bulunanlara, uygulama bölgesinde aktif cilt reaksiyonu olan kişilere bu tedavi yöntemini önermiyoruz.

Op. Dr. Bilgehan AYDIN