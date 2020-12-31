1 Ocak 2021 burç yorumları! Senenin ilk günü ani haberlere hazır olun

1 Ocak 2020 burç yorumları merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde günlük burç yorumları ne ifade ediyor? 1 Ocak 2021 Cuma günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde beklenmedik konulardaki ani gelişmeler bizi yapmakta olduğumuz işlerden uzaklaştırabilir ve gerginleştirebilir. Merkür Neptün uyumlu açısının gerçekleşeceği günün ikinci yarısında ruhsal konulara odaklanabilir, sanatsal alanlarla ilgilenerek eğlenceli vakit geçirebiliriz. Boğalar ve Yengeçler ani bir haberle şaşırabilir, kovalar ise cesur bir adımla güne başlayabilir. İşte 1 Ocak Cuma 2021 burç yorumları...



1 OCAK KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

1 Ocak 2021 Cuma günü Ay tüm gün Aslan burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde beklenmedik konulardaki ani gelişmeler seni yapmakta olduğun işlerden uzaklaştırabilir.

1 OCAK BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde babanın ya da otorite figürlerinin buyurgan tavırları seni zorlayabilir. Bugün alacağın ani haberlere dikkat etmelisin.

1 OCAK İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim meselelerinde özgüvenin hayli yüksek bir şekilde ilerliyor olacaksın. İletişim adına günün ikinci yarısı çok daha uygun olacaktır zira Merkür ile Neptün arasında uyumlu bir açı kesinleşiyor olacak.

1 OCAK YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde alacağın ani haberler ile sinirlerin gerilebilir. Ailenden kişilerle tartışmamaya özen göstermelisin.

1 OCAK ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

1 Ocak Cuma günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kreatif işlerle uğraşmak ve kendini ön plana daha çok çıkarmak isteyeceğin bir gündesin.

1 OCAK BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği Cuma günü sabah saatlerinde gerginliklere sebep olacak durumlar söz konusu olabilir. Konuları fazla kafanda büyütmemeye özen göstermelisin.

1 OCAK TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sabah erken saatlerde sıra dışı konularda gerginliklerin olabilir. Ailendeki bir büyüğün tarafından bazı kısıtlamalara maruz kalmak moral bozucu olabilir.

1 OCAK AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Kendi alanında kalarak kreatif işlerle uğraşmak sana iyi gelecektir. Annenle aranda sabah saatlerinde ufak bir tartışma yaşanabilir.

1 OCAK YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay’ın Aslan burcunda ilerleyeceği Cuma günü eşinin yakın çevresi ile ilgili önemli konular gündeminde olacak. Sabah saatlerinde kadınlarla olan ilişkilerinden zorlayıcı etkiler alabilirsin.

1 OCAK OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

1 Ocak Cuma günü Ay tüm gün ortak paylaşımlarınla ilgili konulara odaklanmanı sağlıyor. Günün ikinci yarısında uzlaşı sağlamanız adına daha uygun olabilir.

1 OCAK KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay karşıt burcun olan Aslan burcunda ilerliyorken ortaklık konuları ile ilgili cesur adımlar atabilirsin. Aynı zamanda bugün alacağın ani haberlere dikkat etmelisin.

1 OCAK BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Günlük işlerini planlarken çevrendekilerin inatçı bir tutum sergilemesi seni kızdırabilir. Aranızda konunun büyümesi kim haklı tartışmasına dönebilir. İletişim adına günün ikinci yarısı daha uygun olacaktır.