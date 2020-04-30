1 Mayısta burçları teknolojik gelişmeler bekliyor 1 Mayıs burç yorumları

1 Mayıs 2020 burç yorumları merak ediliyor. Mayıs ayının ilk gününde burçları teknolojik gelişmeler bekliyor. Ay’ın hareketleri burçları nasıl etkileyecek? 1 Mayıs Cuma günü Aslan ve Kova burcu için kişisel bakım zamanı, Başak burcu için teknolojiyle ilgilenme zamanı. Terazi burcunu ise gergin bir gün bekliyor. İşte hayata dair fikir edinmeyi sağlayan günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

1 Mayıs Cuma günü Ay Aslan burcunda ilerliyor. Çocukların ile birlikte eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde öfke patlamalarına dikkat etmelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Cuma günü boyunca aklına takılan konulara pratik çözümler bulma konusunda başarılı olacağın bir gündesin. Aynı zamanda günün ikinci yarısında aşk ilişkilerinde güzel gelişmeler söz konusu olabilir.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

1 Mayıs Cuma günü gün boyunca etkin olacak Merkür Uranüs kavuşum açısının etkisi ile teknolojik konularda ani gelişmelerle yüz yüze kalabilirsin. Karşına çıkacak yeni fırsatlar merakını cezbedebilir.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın gün boyunca Aslan burcunda ilerleyeceği cuma günü Merkür Uranüs arasındaki kavuşumun da gerçekleşmesiyle yeni bir telefon ya da başka bir teknolojik alet almaya seni yönlendirebilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Ay tüm gün senin burcunda haliyle kendini göstermek ve ön plana çıkmak isteyebilirsin. Saç kesimi ya da saç boyamak için uygun bir gün. Elinden geliyorsa öğleden sonra bunu evde kendinde uygulayabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Teknoloji konularına ayrıca meraklı olacağın bir gündesin. Aynı zamanda karşına da nu anlamda güzel fırsatlar çıkabilir. Düşünmeden konuşmamaya özen göstermelisin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

1 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde zihinsel açıdan gerginlikler yaşayabilirsin. Ancak iyi ilişkiler içinde olabileceğin öğleden sonrasını değerlendirebilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Cuma sabahı güne biraz gergin uyanabilirsin. Merkür ile Uranüs arasındaki kavuşum açısı zihinsel açıdan seni uyanık tutarken gerginlikler de yaşayabileceğini vurguluyor. Akşam saatlerinde gerginliklere dikkat.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Cuma günü boyunca Ay Aslan burcunda ilerliyor olacak. Yurt dışından gelecek haberler seni hayli heyecanlandırabilir. Aklına ilginç fikirler gelebilir.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Matematiksel ya da bilimsel konular Cuma günü boyunca ilgini çekebilir. Gerginliklere dikkat etmelisin. Önemli olayların ve başkaları ile görüşmen gereken durumlar varsa gün ortasına almanda fayda var.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

İkili ilişkilerinde gerginliklere dikkat etmelisin. Fiziksel görüntünde değişiklikler yapmak istiyorsan bilhassa saat 14.00 ' ten sonrasını değerlendirmende fayda olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

1 Mayıs Cuma etkinleşecek yoğun enerjiler gün boyunca seni yoracak olabilir. Etrafındaki gergin insanların varlığı seni de olumsuz etkileyebilir. Gün ortasında daha uyumlu enerjiler var.

Astrolog Ceylin Çelebi

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