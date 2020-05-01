1 Mayıs hangi burç? 1 Mayıs'ta doğan burcun özellikleri nelerdir?

1 Mayıs hangi burç olduğunu merak edenler burç tarihlerini araştırıyor. 1 Mayıs’ta doğanlar Boğa burcu oluyor. 1 Mayıs İşçi Bayramında doğan Boğa burçlarının yönetici gezegeni Venüs. İşte enerji dolu bir burç olan Boğa burcunun bugünkü burç yorumu ve özellikleri…

1 MAYIS BOĞA BURCU YORUMU

1 Mayıs’ta Boğa burcu aklına takılan konulara pratik çözümler bulma konusunda başarılı olacağın bir günde. Aynı zamanda günün ikinci yarısında aşk ilişkilerinde güzel gelişmeler söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegeniniz Venüs sevgili Boğalar. Haliyle sizler bütün gün evde de olsanız, sakin sakin cilt bakımları yapmak, tırnaklarınızla uğraşmak, saçlarınızda değişik modeller denemek gibi güzellik ve bakım aktiviteleri yapmaktan hoşlanırsınız. Her daim güzel görünmek bir diğer Venüs’ün yönettiği burç olan Terazi’de olduğu gibi sizler için de önemlidir. Aynı zamanda bu süreçte boğazınıza da çok düşkün olduğunuz için her gün yeni bir tarif deneyebilir, tatlılardan tatlı beğenebilirsiniz. Bunlarda sizi bu zamanlarda mutlu edecek güzel uğraşılar olacaktır.

BOĞA BURCU AŞK UYUMU

Eğer Boğa burcuysanız yani doğum gününüz 21 Nisan ile 20 Mayıs arasında ise, sizler toprak elementine sahipsinizdir. Toprak elementleri yine kendileri gibi toprak elementinden olan kişiler ile yani Boğa, Başak ve Oğlak burçları ile iyi anlaşırlar. Bir kere ilişkileri başladıktan sonra artık birbirlerini bırakmaları çok zordur zira istikrar ve güven onlar için çok önemlidir. Aynı zamanda su elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü Su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Su elementi burçlar; Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Ancak Boğa burcu Akrep burcuyla karşıt burçlardır. Yani birbirlerini tamamlama enerjileri vardır. Boğa burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır.

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