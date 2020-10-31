1 Kasım 2020 günlük burç yorumları! Kasımda burçları neler bekliyor?

1 Kasım 2020 burç yorumları araştırılıyor. Kasım ayı burç yorumları ne ifade ediyor? Boğa burcunda meydana gelen dolunayın ardından burçlar ikili ilişkilerde zorluk yaşayabilir. Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor. 1 Kasım Pazar günü Koç burcu sınırlandırmalara maruz kalabilir, Akrep burcunu birtakım gerginlikler bekliyor. Oğlak burcu ise aşk hayatında değişiklik yaşayabilir. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı kasım ayı burç yorumları...



1 KASIM 2020 KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 1 Kasım günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin.

1 KASIM 2020 BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Ay Pazar günü boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde iştahın açık olabilir. Günün büyük bir bölümünde uzak akrabalarından aldığın bir destek seni mutlu edecek.

1 KASIM 2020 İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Motivasyonun gün boyunca yüksek olabilir. Sabah erken saatlerde yalnız başına kalmak sana iyi gelebilir. Hastanelerle ilgili işlerin varsa yolunda gidebilir.

1 KASIM 2020 YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sosyal çevrende görüştüğün insanlardan destek alıyorsun. Bununla birlikte eşinle aranızdaki buzların erimesi de moralini yükseltebilir.

1 KASIM 2020 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Toplum önünde gözükmekten hoşlandığın bir gündesin. İşlerinle ilgili istikrar yakalamak istiyor olabilirsin.

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Burçlar kasım ayına nasıl başlayacak? 31 Kasım 2020 burç yorumları