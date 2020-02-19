Zümrüdüanka'nın yıldızı Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar'dan flaş karar!
Zümrüdüanka dizisinin yıldızı Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşıyorlardı. Ünlü çift flaş bir karar aldı.
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar, ilişkilerine noktayı koydu. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre ikilinin ayrılık nedeni ise; görüşememe... Dizi çekimleri için Kapadokya'da olan Alp Navruz, sevgilisi Aslışah Alkoçlar'a zaman ayıramayınca ikili yollarını ayırdı.
Alkoçlar'ın adı kısa bir süre önce de Can Yaman ile anılmıştı.