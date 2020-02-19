Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0744
  • 6,5607
  • 314.007
  • 118966
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Zümrüdüanka'nın yıldızı Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar'dan flaş karar!

Zümrüdüanka'nın yıldızı Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar'dan flaş karar!

Zümrüdüanka'nın yıldızı Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar'dan flaş karar!

Zümrüdüanka dizisinin yıldızı Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşıyorlardı. Ünlü çift flaş bir karar aldı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar, ilişkilerine noktayı koydu. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre ikilinin ayrılık nedeni ise; görüşememe... Dizi çekimleri için Kapadokya'da olan Alp Navruz, sevgilisi Aslışah Alkoçlar'a zaman ayıramayınca ikili yollarını ayırdı.

Alkoçlar'ın adı kısa bir süre önce de Can Yaman ile anılmıştı.


Hadise aileye girdi
Ünlü çiftten flaş karar!
EDHO dizisinde şoke eden ayrılık!
Aşk belgelendi! Murat Dalkılıç ele verdi
Flaş iddia: Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu...
<p>ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi?ne Kermit adlı hava verilerini toplamak için tropikal sikl

Pilot ´Elmo Ateşi´ni Kokpitten Görüntüledi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İngiltere'de bulunmuştu... Kaçırılan eserler Türkiye'ye getirildi

TOKİ 2020 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı