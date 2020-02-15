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  3. Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?

Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?

Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı"

Zümrüdüanka dizisinin yıldızı Alp Navruz ile aşk yaşadığı konuşulan Aslışah Alkoçlar, geçen günlerde Etiler'de bir AVM'de görüntülenmişti.

Alkoçlar, Alp Navruz'un yeni dizisi "Zümrüdü Anka"nın Kapadokya'daki setine de ziyarete gittiği haberlerini yalanlamıştı. Kafasını kaşıyacak vakti olmadığını belirten Aslışah, aşk soruları karşısında ise sessizliğini korumuştu.

AYRILDILAR MI?

Son gelen haberlere göre ise Alp Navruz-Aslışah Alkoçlar ilişkisinin çok kısa sürdüğü iddia edilmişti. Sosyal medyadan yaptıkları esprili yazışmalarla da gündeme gelen ve görüşememekten şikayetçi olan çift, birbirlerini takipten çıkmıştı.

Ancak yeniden birbirlerini takibe alan çiftin yeniden bir araya geldiği tahmin ediliyor.


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