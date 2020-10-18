  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan: Koroya girmek için ter döktüm
18 Ekim 2020 Pazar 22:07 | Son Güncelleme:

Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan: Koroya girmek için ter döktüm

Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan: Koroya girmek için ter döktüm

‘Zümrüdüanka' dizisinde oynayan Hatice Aslan, ödüllü koro şefi Masis Aram Gözbek'in yönettiği MAGMA Performans'a katılarak koroist oldu.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Hatice Aslan, “Konservatuvarda müzik bölümündeki kontenjan dolunca tiyatro bölümüne yönlendirildim. Oyunculuk da böyle başladı. Müzikten hiçbir zaman kopmadım. Masis’in korosuna girmek için de kelimenin tam anlamıyla ter döktüm. Konservatuvar sınavını aratmayan bir sınava girdim” dedi.

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan yayınladığı, 'Canım, gözüm; Azerbaycan!' mesajıyla Azer

MSB'den Azerbaycan Bağımsızlık Günü mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

18 Ekim 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.