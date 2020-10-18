Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan: Koroya girmek için ter döktüm

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Hatice Aslan, “Konservatuvarda müzik bölümündeki kontenjan dolunca tiyatro bölümüne yönlendirildim. Oyunculuk da böyle başladı. Müzikten hiçbir zaman kopmadım. Masis’in korosuna girmek için de kelimenin tam anlamıyla ter döktüm. Konservatuvar sınavını aratmayan bir sınava girdim” dedi.