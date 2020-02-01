Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli?
Fox Tv'nin yeni dizisi Zümrüdüanka'da Ülfet Kuloğlu karakterine hayat veren Hatice Aslan hakkında araştırmalar hız kazandı. Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Zümrüdüanka dizisi başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici hikayesi ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fox Tv'nin yeni dizisi Zümrüdüanka başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici hikayesi ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ekranların yeni dizisi Zümrüdüanka'nın oyuncu kadrosunda yer alan Hatice Aslan hakkında araştırmalar hız kazandı. Bir çok dizi ve filmde rol alan Hatice Aslan şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Ülfet Kuloğlu karakterine hayat veriyor. Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..
ÜLFET KULOĞLU KİMDİR?
40’larının ortasında... Zümrüt’ün annesi... Gençliğinde çok güzeldi, çok alımlıydı… Zengin, hali vakti yerinde bir koca adayı bekledi hep… Ama olmadı… Ailesi onu topal Rüstem’e verdi. Ardından yine yokluk, yine sefalet çekti… Çıkarcı, Makyavelist, oportünist bir kadın haline getirdi hayat şartları onu… İçindeki hırs hiç bitmedi Ülfet’in... Ve Zümrüt’le Meliha doğdu… Artık kızları bu sefil hayattan kurtulmanın tek anahtarıydı onun için… Dört bir yana nam salacak kadar güzel olan evlatlarını hali vakti yerinde damat adaylarına vermek için elinden ne geldiyse yaptı… Sonunda amacına da ulaştı.
HATİCE ASLAN KİMDİR?
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, ardından İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. Tiyatro çalışmalarını çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdü. Ferhunde Hanımlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Nuri Bilgi Ceylan’a Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü getiren Üç Maymun filmindeki performansıyla SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. Mustafa Nuri’nin yönettiği Vücut filmindeki rolüyle Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Hırçın Menekşe, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi, İçimdeki Fırtına, Adı Zehra, Bir Deli Rüzgar ve Kuzgun’un da aralarında bulunduğu televizyon dizilerinde rol aldı. Dali’nin Kadınları oyunuyla Edith Piaf’ı canlandırmaya devam ediyor.
HATİCE ASLAN'IN OYNADIĞI DİZİLER
Zümrüdüanka / Ülfet / 2020
Kuzgun / Meryem / 2019
Bir Deli Rüzgar / Melike Candan / 2018
Adı: Zehra / Şule / 2018
Mayıs Kraliçesi / Asu / 2015
Ayrılsak da Beraberiz / Mehveş / 2015
Bugünün Saraylısı / Türkan / 2014
Lale Devri / Zümrüt Taşkıran /2010-213
Samanyolu / Belkıs / 2010
Masumlar / Nejla / 2009
Düğün Şarkıcısı / Şükran / 2008
Güzel Günler / Feride / 2007
Hırçın Menekşe / Pelin / 2003
Hürrem Sultan / Mahidevran Sultan / 2003
Kınalı Kar / Leyla / 2002
En Son Babalar Duyar / Hülya / 2002
Ferhunde Hanımlar / Nejla / 1993.1999
HATİCE ASLAN'IN OYNADIĞI FİLMLER
Vücut / Leyla / 2012
Şark Oyunları / 2009
Kıskanmak / Feriha /2009
Üç Maymun / Hacer / 2008
Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım / Hatice / 2007