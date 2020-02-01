Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli?

Fox Tv'nin yeni dizisi Zümrüdüanka başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici hikayesi ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ekranların yeni dizisi Zümrüdüanka'nın oyuncu kadrosunda yer alan Hatice Aslan hakkında araştırmalar hız kazandı. Bir çok dizi ve filmde rol alan Hatice Aslan şimdilerde Zümrüdüanka dizisinde Ülfet Kuloğlu karakterine hayat veriyor. Zümrüdüanka'nın Ülfet'i Hatice Aslan hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

ÜLFET KULOĞLU KİMDİR?

40’larının ortasında... Zümrüt’ün annesi... Gençliğinde çok güzeldi, çok alımlıydı… Zengin, hali vakti yerinde bir koca adayı bekledi hep… Ama olmadı… Ailesi onu topal Rüstem’e verdi. Ardından yine yokluk, yine sefalet çekti… Çıkarcı, Makyavelist, oportünist bir kadın haline getirdi hayat şartları onu… İçindeki hırs hiç bitmedi Ülfet’in... Ve Zümrüt’le Meliha doğdu… Artık kızları bu sefil hayattan kurtulmanın tek anahtarıydı onun için… Dört bir yana nam salacak kadar güzel olan evlatlarını hali vakti yerinde damat adaylarına vermek için elinden ne geldiyse yaptı… Sonunda amacına da ulaştı.

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, ardından İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. Tiyatro çalışmalarını çocuk oyunlarından müzikallere uzanan geniş bir yelpazede sürdürdü. Ferhunde Hanımlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Nuri Bilgi Ceylan’a Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü getiren Üç Maymun filmindeki performansıyla SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. Mustafa Nuri’nin yönettiği Vücut filmindeki rolüyle Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Hırçın Menekşe, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri, En Son Babalar Duyar, Bugünün Saraylısı, Mayıs Kraliçesi, İçimdeki Fırtına, Adı Zehra, Bir Deli Rüzgar ve Kuzgun’un da aralarında bulunduğu televizyon dizilerinde rol aldı. Dali’nin Kadınları oyunuyla Edith Piaf’ı canlandırmaya devam ediyor.

HATİCE ASLAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Zümrüdüanka / Ülfet / 2020

Kuzgun / Meryem / 2019

Bir Deli Rüzgar / Melike Candan / 2018

Adı: Zehra / Şule / 2018

Mayıs Kraliçesi / Asu / 2015

Ayrılsak da Beraberiz / Mehveş / 2015

Bugünün Saraylısı / Türkan / 2014

Lale Devri / Zümrüt Taşkıran /2010-213

Samanyolu / Belkıs / 2010

Masumlar / Nejla / 2009

Düğün Şarkıcısı / Şükran / 2008

Güzel Günler / Feride / 2007

Hırçın Menekşe / Pelin / 2003

Hürrem Sultan / Mahidevran Sultan / 2003

Kınalı Kar / Leyla / 2002

En Son Babalar Duyar / Hülya / 2002

Ferhunde Hanımlar / Nejla / 1993.1999

HATİCE ASLAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

Vücut / Leyla / 2012

Şark Oyunları / 2009

Kıskanmak / Feriha /2009

Üç Maymun / Hacer / 2008

Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım / Hatice / 2007