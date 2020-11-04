04 Kasım 2020 Çarşamba 07:45 | Son Güncelleme:
Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'a teklif yağıyor
Ünlü oyuncu Alp Navruz, sosyal medya şampiyonu oldu. Oynadığı dizilerle büyük başarı yakalayan Navruz, yapılan araştırmalara göre sosyal medyanın da en popüler erkek oyuncusu!
3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Alp Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor. Hürriyet'in haberine göre; geçen haftalarda bir jean markası için objektiflerin karşısına geçen başarılı oyuncuya, şimdilerde birçok firmadan reklam teklifi geliyor.