Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'a teklif yağıyor

3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Alp Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor. Hürriyet'in haberine göre; geçen haftalarda bir jean markası için objektiflerin karşısına geçen başarılı oyuncuya, şimdilerde birçok firmadan reklam teklifi geliyor.