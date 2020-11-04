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  • Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'a teklif yağıyor
04 Kasım 2020 Çarşamba 07:45 | Son Güncelleme:

Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'a teklif yağıyor

Zümrüdüanka'nın Serhat'ı Alp Navruz'a teklif yağıyor

Ünlü oyuncu Alp Navruz, sosyal medya şampiyonu oldu. Oynadığı dizilerle büyük başarı yakalayan Navruz, yapılan araştırmalara göre sosyal medyanın da en popüler erkek oyuncusu!

3 milyon takipçisiyle markaların yakın markaja aldığı Alp Navruz, her hafta sosyal medyada birçok ismi geride bırakarak en çok konuşulan erkek oyuncu olmayı başarıyor. Hürriyet'in haberine göre; geçen haftalarda bir jean markası için objektiflerin karşısına geçen başarılı oyuncuya, şimdilerde birçok firmadan reklam teklifi geliyor.

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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